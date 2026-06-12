台股史上第2大狂飆！怒漲1649點至44798　台積電漲75元至2325

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（12日）以43587.63點開出，指數大漲438.17點，漲幅1.02％。隨後漲勢擴大，狂飆1649.42點寫史上第2大漲點，指數升至44798.88點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲75元來到2325元，漲幅3.33％；鴻海（2317）上漲8元至266.5元；聯發科（2454）上漲325元至4410元；廣達（2382）上漲8元來到378元；長榮（2603）上漲1元至227元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲929.97點或1.86％，收在50848.75點；標準普爾500指數上漲127.31點或1.75％，收7394.3點；那斯達克指數上漲640.16點或2.54％，收在25809.66點；費城半導體指數上漲964.98點或7.91％，收13171.44點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50848.75 ▲929.97 ▲1.86% S&P500 7394.3 ▲127.31 ▲1.75% NASDAQ 25809.66 ▲640.16 ▲2.54% 費城半導體指數 13171.44 ▲964.98 ▲7.91%

資料來源：證交所