印度金融市場大開放！外資投資限制鬆綁、國債利得免稅　7.7％經濟成長吸引全球資金





▲印度2025至2026財政年度國內生產毛額（GDP）成長率達7.7％。（圖／翻攝印度台北協會臉書，下同）

記者陳弘修／綜合報導

印度政府持續推動經濟改革與市場開放，在最新財政年度繳出7.7％經濟成長成績單後，近期再宣布一系列金融市場重大改革措施，包括放寬海外個人投資人參與印度股市、進一步開放政府公債市場，以及提供外資投資印度國債利息與資本利得免稅優惠。印度財政部認為，相關政策不僅展現印度持續優化投資環境的決心，也將進一步提升印度在全球資本市場的吸引力。

根據印度政府最新公布數據，印度2025至2026財政年度國內生產毛額（GDP）成長率達7.7％，第四季經濟成長率更達7.8％，不僅優於多數主要經濟體，也再次鞏固印度作為全球成長最快大型經濟體之一的地位。

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印度政府宣布此次改革重點之一是放寬海外個人投資人（Persons Resident Outside India, PROI）參與印度股市的限制。未來海外個人可透過投資組合投資機制（Portfolio Investment Scheme, PIS）直接投資印度上市公司股票，降低跨境投資程序與合規成本，讓更多國際投資人得以參與印度資本市場成長機會。

除了股市之外，印度政府也持續深化政府公債市場（Government Securities, G-Sec）改革。新政策取消外國證券投資人（Foreign Portfolio Investors, FPI）投資印度國債的短期持有與集中度限制，進一步提高市場流動性，並加速與國際主要債券指數接軌。

在稅制方面，印度政府同步祭出被市場視為最具吸引力的優惠措施之一。根據新規定，外國證券投資人投資印度政府公債所取得的利息收入及資本利得，未來可享有所得稅免稅待遇。

觀察近年印度發展軌跡，可以發現莫迪政府正透過制度改革、基礎建設投資與數位轉型三大引擎，持續推升經濟成長與投資信心。印度總理Narendra Modi也多次強調未來施政將聚焦三大方向，包括持續優化「經商便利」（Ease of Doing Business）、提升民眾「生活便利」（Ease of Living），以及透過教育、創新與創業支持推動「青年賦能」（Youth Empowerment），進一步將全球最大的人口紅利之一轉化為創新與經濟成長動能。

隨著印度持續擴大金融市場開放、改善稅務環境並維持高經濟成長率，全球資金與供應鏈布局正加速向印度集中。對於尋求全球資產配置及海外市場布局機會的台灣企業、金融機構及投資人而言，印度市場未來發展潛力值得高度關注。

近年來，包括電子製造、半導體供應鏈、綠能、數位科技及金融服務等產業，也陸續將印度視為重要成長市場。在全球供應鏈重組與地緣政治變化持續發展下，印度正逐步從新興市場轉型為全球資本與產業布局的重要戰略據點。