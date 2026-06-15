00929變身飆股ETF！今年報酬衝逾70%　股民趁拉回買進：終於等到甜甜價

▲00929今年漲勢驚人，報酬率衝破70%。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）今年漲勢驚人，報酬率衝破70%，配息更從0.13元翻倍升至0.26元，年化配息率逾10%，本次將於6月17日除息，近期股價修正也吸引不少股民趁勢進場布局，有投資人直喊，「這一波漲到30元，還怕沒有甜甜價可以買，現在終於可以補00929。」

00929自指數升級後，今年報酬率一路衝高，榮登高股息ETF績效冠軍，不僅超越大盤，也跑贏多檔主動式台股ETF，漲勢相當凌厲。有股民形容，00929根本是「飆股ETF」，似乎忘記自己原本是高股息ETF，還開玩笑說應該改名叫「復華台灣科技飆股」。

隨著00929績效走強、配息同步提高，不少投資人也開始回心轉意。有股民表示，「向當初的我及00929基金經理人認錯，當初砍掉賣飛，現在要重新調整，用每月定期定額3000元買零股交易買回。」也有投資人趁近期拉回加碼布局，留言表示，「撿撿撿的好機會，偷偷買了20張」、「大跌進場撿一點」、「準備開啟定期定額」，顯示市場人氣逐漸回溫。

今年適逢00929成立滿三周年，回顧掛牌以來，該檔ETF曾締造多項市場紀錄。首先，00929帶動高股息ETF投資熱潮，在00929掛牌前，高股息ETF在全體ETF次級市場含期信的成交量占比約13%，掛牌後一度攀升至29%，成為ETF市場最受矚目的投資主題。

00929本身也曾多次躋身台股成交量前五大個股，根據CMoney統計，00929掛牌後238個交易日中，有將近半數時間名列台股成交量前五名，並曾有7天爆出逾30萬張大量，寫下台股ETF市場新天量。

規模與受益人數成長同樣亮眼，00929掛牌僅150個交易日規模即突破千億元，342個交易日突破兩千億元，雙雙創下台灣ETF市場最快紀錄。掛牌後51週內，更有16週拿下全市場ETF受益人數增加冠軍，受益人數從10萬人增至70萬人僅花48週，展現強大吸金力。

如今隨著指數升級效益發酵，00929也迎來新局面，不僅漲勢跟上大盤，績效更可媲美主動式台股ETF。也因此，有投資人形容00929「漲得不像高股息ETF」，甚至稱其為「偽主動式台股ETF」，凸顯高股息ETF投資邏輯已不再只是單純領息，而是逐步走向兼顧配息與成長的新階段。