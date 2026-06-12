▲余宛如與白宮科技政策主任Michael Kratsios深度對談。（圖／翻攝余宛如臉書）



記者陳弘修／台北報導

工研院ITIC創新公司總經理余宛如近日赴美拜會，在華府與美國白宮科技政策辦公室（OSTP）主任 Michael Kratsios 進行深度對談，雙方就共同投資深科技基金及民主國家高科技生態圈合作等議題，進行深度對談。

Michael Kratsios曾於33歲時獲參議院一致通過出任美國首席技術官（U.S. CTO），其後兼任五角大廈（國防部）代理副部長，負責國防科研預算相關事務，同時也參與美國人工智慧與量子戰略規劃，並具備矽谷創投及人工智慧產業實務經驗。

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余宛如表示，在與Michael Kratsios深度對談中，雙方直接聚焦於如何透過共同投資深科技基金（Deep Tech Fund），強化民主國家高科技生態圈的合作與分工。

對於全球地緣政治與關鍵技術的劇烈競逐，民主陣營不能只靠理念結盟，更需要實質的資本與產業綁定，余宛如也表示，會談內容涵蓋半導體、AI、機器人等戰略性深科技領域，並就跨國資源整合與合作模式進行交流。

余宛如強調，科技主權的鞏固，需要更積極且具策略性的跨國布局，而深化民主國家之間在關鍵科技領域的合作。

台灣擁有完整的硬體與晶圓製造供應鏈，美國則具備軟體創新與創投資本優勢，透過雙邊深科技基金對接，可以更精準地進行國際分工與合作，攜手打造具有韌性的「民主科技疊構（Democratic Technological Stack）」。