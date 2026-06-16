00929甜甜價又來了？今年報酬率逾70%　股民趁回檔搶上車

▲今年以來00929報酬率已超過70%，不僅打敗大盤，更位居高股息ETF第一名。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）上演絕地大反攻，今年以來報酬率超過70%，榮登高股息ETF績效第一名，同時更「暴力升息」，最新每單位配息從0.13元大幅升至0.26元，年化殖利率超過10%。亮眼表現吸引不少股民趁近期台股回檔進場，甚至有人直言，只要拉回就可以買，「再不買，以後要買不起了」。

00929今年表現可說脫胎換骨，績效與配息雙雙大爆發，關鍵分水嶺主要來自去年12月迎來指數升級後的首次換股。當時00929一口氣新增16檔成分股，將持股檔數擴增至50檔，同時更納入台積電、大立光、聯發科等權值股，讓投資組合更能掌握台股科技產業主流，績效也跟著飛升。

今年以來00929報酬率已超過70%，不僅打敗大盤，更位居高股息ETF第一名，同時也跑贏多檔主動式台股ETF。不僅如此，最新配息更一口氣從0.13元大幅升至0.26元，創下上市以來新高水準，也讓市場關注度再度升溫。

00929今年優異表現也讓不少投資人眼睛為之一亮，紛紛大按讚。有投資人表示，「今年以來70%，配息直接加倍，就是爽！」也有人說，「持續買進＆持有，00929去年指數優化後的表現真的有感。」

根據復華投信官網資料顯示，截至6月10日，00929資本損益平準金為12.9元，若以目前每單位配息0.26元估算，理論上可支應約49個月配息。也因此，有投資人認為，「00929今年漲這麼多，配0.26只是起點」，看好後續配息仍有上漲空間。

事實上，00929在2024年底曾將配息大幅調降至每單位0.05元，當時引發市場強烈關注，也讓不少投資人選擇出走。不過，在經歷過去配息調降風波後，00929如今配息已全面止跌回升，並創下歷史新高，加上今年績效表現亮眼，讓許多投資人重新改觀。

不少先前賣出的投資人如今也直呼可惜，坦言「漲得好爽，但可惜20多元的時候賣掉了」。也有人感嘆，當初若能一路抱住，不僅能參與今年漲幅，也能享受配息翻倍帶來的現金流。

也因此，先前錯過上車機會、或原本就想加碼的投資人，趁近期台股修正時逢低布局00929，有投資人直喊，「今天終於有甜甜價可以撿00929」，也有人表示，「最近只要拉回就趕快買00929，再不買以後要買不起了」，顯示在績效與配息同步升溫下，00929再度成為高股息ETF市場焦點。

