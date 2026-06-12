黃仁勳力守中國晶片生意　輝達請華府老將出馬

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）延攬資深政府事務人士Bruce Andrews出任政府事務主管（Chief External Affairs Officer），負責華府公共政策與政府關係業務。市場認為，此舉正值美中科技競爭升溫及中國市場策略面臨更多監管挑戰之際，顯示輝達正進一步強化在華府的政策影響力。

根據路透報導，Andrews已於個人LinkedIn證實加入輝達，未來將向輝達法務長Tim Teter報告。

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Andrews擁有豐富政商經歷，曾擔任英特爾（Intel）政府事務主管，任職期間正值前執行長季辛格（Pat Gelsinger）推動美國晶片法案及擴大本土製造布局。此外，他也曾於歐巴馬政府時期出任美國商務部高階官員。

Andrews在LinkedIn表示，期待協助輝達持續引領AI革命，並推動更多突破性創新。

外界認為，輝達此時強化華府團隊，與近期中國市場策略面臨的政策壓力密切相關。

作為全球AI晶片龍頭，輝達近年持續受到美國對中國半導體出口管制影響。雖然最先進AI晶片仍被禁止出口中國，但美國政府已批准輝達向中國銷售性能較低的H200晶片。

路透5月曾報導，美國政府已批准約10家中國企業採購輝達H200 AI處理器，但當時相關產品尚未實際出貨。

輝達執行長黃仁勳近來也多次公開呼籲，美國企業不應放棄中國市場。他認為，若無法持續向中國銷售產品，相關商機恐將被非美國企業取得。

黃仁勳上月更表示，輝達預估規模達2000億美元的Vera CPU市場機會中，仍將中國市場納入長期成長版圖。

分析人士指出，隨著AI產業逐漸成為美中科技競爭核心戰場，輝達未來除了持續推進技術領先優勢外，也必須在華府監管政策與中國市場機會之間尋求平衡，而此次延攬熟悉政府運作與產業政策的Andrews，被視為輝達強化政策布局的重要一步。