公司待10年「薪水跟新人一樣」！主管回1句　她更傻眼：有夠廉價

▲原PO發現新人薪水竟跟她一樣。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

職場薪資待遇可能會與個人能力有關，一名女網友表示，在公司做了10年，近期無意間得知公司新進人員的薪水竟與自己相同，讓她相當錯愕；主管則回應，若不開出這樣的薪資條件，就沒有人願意加入。她因此感到不值得，也萌生離職念頭。

發現與新人同薪 10年資歷讓她心寒



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女網友在Dcard發文，無意間看到最近剛進公司的新人薪水，發現金額與自己一樣，直呼「簡直無敵傻眼」。她坦言，在公司工作10年，卻與新進人員拿到相同薪資，心中產生強烈落差，也覺得多年投入變得不值得，「這10年算什麼？有夠不值得有夠廉價」。

原PO向主管詢問原因，主管則回應「不這樣開沒人要來」，甚至說「妳有特休啊」，但這樣的說法讓原PO無法接受，工作這麼久有特休本來就是應該有的權益。原PO接著詢問是否能調薪，主管表示需要詢問老闆，但這件事最後不了了之。

想爭取調薪卻沒下文



原PO感到心寒想離職，但不少職缺都要求能馬上到職，她陷入兩難，不知道該邊做邊找工作，還是乾脆直接離職，再慢慢尋找適合的新機會。

貼文一出，網友建議勇敢離職，「騎驢找馬吧，錄取後說因為目前在職，要30天以後才能上班，大部分都能接受，不能接受的反而你要小心，是不是很缺人的屎缺」、「好薪水都是靠跳槽不是靠升遷」、「終於發現自己沒那麼重要了嗎？想要加薪，跳槽才是真的」、「薪水是跳出來的，靠公司加太慢了，10年公司都沒加薪早應該離開了！」