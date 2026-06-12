大車隊旗下全球快遞與金讚汽車保修今年開始獲利　現金股利8元

▲左起55688集團執行長林念臻、董事蔡文賢、董事長林村田、財務長張天瑋、董事林克明、會計師涂展源在股東會上合影。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣大車隊(2640)今(12)召開股東會，運用AI技術推進會議流程，有效提升會議品質，並通過配發現金股利8元，公司董事長林村田會後表示，55688集團旗下事業，今年全球快遞與金讚汽車保修開始獲利，只剩下洗衣廠還未達獲利，今年全年集團業績朝二位數成長目標努力。執行長林念臻則表示，今年會特別強化銀髮族與外籍移工業務。

林念臻指出，敬老愛心與長照業務一直是公司持續努力精進的業務，針對台灣80萬移工，公司在四大超商都設有叫車系統，以越南、印尼、英文與中文提供服務。

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大車隊去年合併營業收入達新臺幣31.54億萬元，較前年度成長，營收動能來自計程車派遣服務、機車快遞、合作企業運輸方案及平台媒合服務等多元業務。在持續推動成本結構最佳化下，本期淨利5.25億元，基本每股盈餘9.01元，整體獲利維持穩健，反映車隊營運策略與派遣效率提升的具體成效。今年5月份合併營收為2.79億元，年增7.69%；累計1至5月合併營收達13.7億元，年增6.71%。

大車隊去年面對國內交通運輸市場競爭強烈、共享運具興起、燃料與人力成本波動等挑戰，仍憑藉既有派遣系統優勢、司機網絡規模、品牌信任度及數位化功能推進，維持穩健成長。整年度營運重點包括：提升任務媒合成功率、深化企業合作方案、推動永續營運與排放管理、強化車隊資訊安全與平台效能，並持續投入研發費用以提升派遣與數據能力。

目前大車隊乘車派遣車輛數量已逾2.9萬台，穩居市場龍頭地位；另外深耕企業客戶多年，目前擁有全台1.35萬家以上合作企業商家與大型實體排班點。在營運技術方面，55688集團專注於地圖資源的精細化優化，集團攜手Google Cloud打造智慧廣告系統，透過數據與AI技術深度整合，精準觸及消費者。同時進一步運用AI技術與大數據運算，智慧媒合最匹配車輛，不僅優化派遣服務體驗，讓用戶在完成叫車旅程時平均節省7.6%的時間，強化預約任務演算法，成功提升40%的媒合率。

▲55688即時快遞訂單量較去年同期成長101.8% 。（圖／大車隊提供）

各項事業群中，55688即時快遞5月營運表現也再創新高，訂單量相較去年同期呈現爆發性成長101.8%，充分展現市場對即時配送需求的持續升溫。憑藉平台多元的運力資源與智慧演算法優化，目前已達成「平均2分鐘內精準媒合物流士」的高效能服務。55688代駕5月份完成任務數也較去年同期成長30%，創下歷年同期新高紀錄。

55688APP擁有超過1000萬用戶，除了持續提供多元服務外，更落實社會責任與永續發展，集團以ESG為核心深度布局，推動永續城市出行。透過派遣邏輯優化與排放管理，每年為台灣減少約8億磅碳排量，相當於種下3700萬棵樹、或近6000 座大安森林公園的吸碳量，整體成效在過去兩年間提升超過50%。此外，集團積極推動敬老愛心計程車隊與好孕專車，結合台灣計程車駕駛暖心協會關懷弱勢駕駛，落實「一直都在、無處不載」的品牌精神。

在繳出亮眼營收的同時，55688集團更實質關懷長期處於高壓、久坐風險的駕駛夥伴，近日舉辦第一屆55688集團壘球盃競賽，鼓勵駕駛建立運動習慣、轟走健康隱形殺手。董事長林村田強調55688不只是對消費者的承諾，更是55688對司機夥伴最長期的陪伴與照顧。

展望115年，55688集團將持續投入平台科技、AI 派遣系統、永續管理與車隊服務升級，並將評估策略性投資或合作機會，以鞏固市場領先地位。面對持續變動的環境，集團將以穩健治理、技術創新與服務品質為核心，持續為股東、員工、司機與社會創造長期價值。