凱基金通過發放現金股利1元　創5年最高配發率

▲凱基金股東會通過1元現金股利。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金（2882）於今（12）日召開股東常會，會中承認去年財報，通過普通股每股配發現金股利1元，配發率達近5年最高。董事長王銘陽指出，今（2026）年前5稅後盈餘達到223億元，加計壽險FVOCI股票處分利益約300億元，獲利523億元，這是成立60多年來最高的紀錄。

凱基金去（2025）年稅後獲利為300.58億元，每股盈餘（EPS）1.74元，若排除提列外匯價格變動準備金及歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高；今年以來獲利更展現爆發力，自結1至5月稅後獲利223.3億元，每股盈餘1.32元，加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分利益，調整後累計獲利達523.29億元，換算每股獲利3.09元，超過去年全年水準

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子公司凱基人壽在掌握市場脈動得宜下，累計前5月已適時實現股票處分利益近300億元，雖不包含在當期獲利，但直接反應於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘之基礎。

凱基金表示，展望今年台灣在跨國企業AI基礎設施布建、相關硬體需求持續強勁下，出口/輸出仍能維持成長，在整個消費基期偏低下，內需成長率也有望回升，投資方面，AI與半導體投資仍是主力，密切關注諸多世界局勢挑戰及趨勢發展，配合政府政策即時因應做好風險管理，並積極擁抱創新與人才，為客戶、股東與社會提供前瞻永續的金融解決方案。