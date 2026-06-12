SpaceX 上市倒數！　台股「太空ETF」 00910飆逾11%

▲SpaceX預計6月12在那斯達克掛牌上市。（圖／路透）
記者巫彩蓮／台北報導
特斯拉執行長馬斯克旗下火箭與 AI 公司 SpaceX 計劃在當地時間 12 日（周五）在美國那斯達克掛牌上市，股票代號暫定為 SPCX；受此激勵，台股首檔聚焦於全球太空與衛星產業鏈的「第一金太空衛星」（00910）今日（12日）價量俱揚，一度飆漲逾11%。
00910是追蹤「Solactive太空衛星指數」，主要投資於涵蓋衛星製造、地面設備、衛星通訊服務及航太基礎建設的企業，2022年7月20日掛牌上市，此前反應SpaceX要ipo題材，股價今年一路走高，至5月底創下88.05元上市掛牌新高，後遇短線獲利回吐。
00910今日以平高盤73.5元開出，股價開高走高，上攻至75.05元，飆漲 11.2% ，至上午11時40分股價報74.8元，上漲7.3元或10.89%。
00910目前前十大持股以在美股掛牌為主，台股具有2檔，持有前十大持股包括Satellogic Inc、Redwire Corp、斯派爾環球公司、Intuitive Machines I、螢火蟲太空公司、啟碁（6285）、Rocket Lab USA Inc、BlackSky Technology、
Planet Labs PBC與全新（2455）。
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