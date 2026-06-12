SpaceX 上市倒數！ 台股「太空ETF」 00910飆逾11%

特斯拉執行長馬斯克旗下火箭與 AI 公司 SpaceX 計劃在當地時間 12 日（周五）在美國那斯達克掛牌上市，股票代號暫定為 SPCX；受此激勵，台股首檔聚焦於全球太空與衛星產業鏈的「第一金太空衛星」（00910）今日（12日）價量俱揚，一度飆漲逾11%。

職棒第7隊！股東敲碗「台新新光獅」 吳東亮鬆口：朝這個方向走

中華職棒第7隊指日可待！台新新光金（2887）董事長吳東亮今（12）日首度鬆口，內部曾討論過投入職棒事宜，「朝這個方向走」。

聯電超大咖倒貨利空結束 3檔「同病相憐」個股齊奔漲停

晶圓代工「二哥」聯電（2303）遭重量級台股ETF「群益台灣精選高息」（00919）剔除成分股影響，股價陷入波動，由於00919公告對聯電等多檔剔除股持股降至1張，聯電等3檔被砍掉的個股今日同赴漲停。

大立光攻高遇阻！ 外資：股價已反映利多、下調評級至中立

大立光（3088）受惠於跨入CPO（矽光子共同封裝光學）題材股價見轉機，本月（6月）以來上漲達24%，今（12日）早盤一度攻高至 4355元，惟美系外資出具報告認為市場對 CPO 發展過度樂觀，下調評級至中立，目標價 3600 元，受此影響，大立光股價承壓，雖伴隨台股開盤大漲千餘點開高，但隨即拉回轉跌。

被動元件攻高承壓！國巨秒填息卻鎖不住漲停 7檔亮燈陸續打開

被動元件龍頭國巨*（2327）今（12）日上演除息秀，每股配發6元開盤秒填息，多頭氣勢旺盛一路強攻漲停價919元，刷拆分後新高價，類股7檔同時亮燈漲停。

黃仁勳力守中國晶片生意 輝達請華府老將出馬

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）延攬資深政府事務人士Bruce Andrews出任政府事務主管（Chief External Affairs Officer），負責華府公共政策與政府關係業務。市場認為，此舉正值美中科技競爭升溫及中國市場策略面臨更多監管挑戰之際，顯示輝達正進一步強化在華府的政策影響力。

快訊／台股瘋漲千點上不了車！ 聯邦證08：30系統異常

台股瘋漲逾1649.42點刷史上第2大，但券商卻爆出系統異常無法線上下單，投資人哀嚎「上不了車」。證交所、櫃買中心今（12）日聯合公告，聯邦證券從上午8:30就偵測到系統異常，開盤逾半小時皆未排除。

台股史上第2大狂飆！怒漲1649點至44798 台積電漲75元至2325

美股4大指數全面收漲，台股今（12日）以43587.63點開出，指數大漲438.17點，漲幅1.02％。隨後漲勢擴大，狂飆1649.42點寫史上第2大漲點，指數升至44798.88點。

億光電子侵害日亞專利判決出爐 德國法院判賠163萬歐元

日亞化學今日表示，杜塞道夫地方法院（Düsseldorf District Court）就日亞化學工業株式會社對臺灣LED 製造商億光電子工業股份有限公司與其德國子公司Everlight Electronics Europe GmbH提起的損害賠償訴訟宣示其判決結果。法院核給日亞損害賠償163萬歐元暨利息；該利息總計約100萬歐元，具體數額並可能因億光給付時間不同而有所增加。

AI續強、供應鏈提前備貨發酵 全球前十大晶圓代工Q1營收季增3.7%

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，除了AI HPC與相關周邊訂單仍如火如荼出貨外，第一季基於TV、PC/NB等供應鏈提前生產出貨、並提高周邊IC庫存水位措施，晶圓代工廠商陸續接獲客戶提前生產或加單訂單，儘管仍受智慧手機生產淡季負面影響，但淡季因素基本與供應鏈提前拉貨所相抵，整體營運表現淡季不淡，第一季全球前十大晶圓代工產值季增3.7%至479.5億美元，再創新高。