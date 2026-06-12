中信金證券事業火熱　總座：尋求擴張併購機會

▲中信金總經理高麗雪。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信金（2891）於今（12）日召開股東會，通過現金股利2.5元盈餘分派案，股東們詢問股利政策、併購議題，總經理高麗雪指出，今年起保險業接軌IFRS17，股票投資部位主要放在OCI會計科目項下，會在每季進行公告，過去三年，現金股利平均發放水準在6成左右，並尋求證券併購機會，以擴大市占率，不過現階段還沒有適合對象。

中信金董事長顏文隆在致詞時表示，中國信託自1966年創立至今，已走過一甲子，伴隨台灣經濟成長與金融市場的發展，逐步成為涵蓋銀行、保險、證券、投信、公益等事業大型金控集團。

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高麗雪談到未來持續精進中信銀核心業務競爭力、強化台壽的獲利基礎之外經營方向之外，回應股東提問證券事業發展；她談到，AI帶動金融投資市場火熱，中信證券相較銀行、保險來說規模不算大，過去幾年市占率已從1%，成長至1.5%，以證券市場如此競爭的環境來看，算是成長率很高，仍會持續關注市場變化，尋求併購機會，目前沒有合適的標出現，現階段會以推銀行、證券兩者的聯營，透過自身的成長與對外併購雙軌並進。

在全球供應鏈移轉趨勢下，高麗雪強調，中信銀行將積極布局美國、日本兩地市場跨境平台合作，掌握台商海外投資與在地供應鏈金融商機，串接海外分子行，以滿足企業客戶金融需求。

