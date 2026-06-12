快訊／台股收盤大漲1019.58點　台積電漲60元至2310

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲1019.58點，以44169.04點作收，漲幅2.36％，成交量1兆1176.45億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲438.17點開出，指數開高走高，盤中最高達44798.88點，最低43587.63點，終場收在44169.04點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲60元來到2310元，漲幅2.67％；鴻海（2317）上漲2元至260.5元；聯發科（2454）上漲95元至4180元；廣達（2382）上漲2元來到372元；長榮（2603）上漲2元至228元。

今天漲幅前5名個股為南亞科（2408）上漲34元，漲幅10％；全新（2455）上漲32元，漲幅10％；盛群（6202）上漲5.4元，漲幅10％；麗正（2302）上漲3.15元，漲幅10％；聯合再生（3576）上漲1.8元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為LINEPAY（7722）下跌37元，跌幅9.99％；富邦媒（8454）下跌39.5元，跌幅9.97％；來億-KY（6890）下跌28元，跌幅9.86％；森崴能源（6806）下跌0.44元，跌幅9.82％；尖點（8021）下跌48元，跌幅8.42％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 南亞科（2408） 374.0 ▲34.0 ▲10.0％ 全新（2455） 352.0 ▲32.0 ▲10.0％ 盛群（6202） 59.4 ▲5.4 ▲10.0％ 麗正（2302） 34.65 ▲3.15 ▲10.0％ 聯合再生（3576） 19.8 ▲1.8 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 LINEPAY（7722） 333.5 ▼37.0 ▼9.99％ 富邦媒（8454） 356.5 ▼39.5 ▼9.97％ 來億-KY（6890） 256.0 ▼28.0 ▼9.86％ 森崴能源（6806） 4.04 ▼0.44 ▼9.82％ 尖點（8021） 522.0 ▼48.0 ▼8.42％

資料來源：證交所