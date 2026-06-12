快訊／台股收盤大漲1019.58點　台積電漲60元至2310

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲1019.58點，以44169.04點作收，漲幅2.36％，成交量1兆1176.45億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲438.17點開出，指數開高走高，盤中最高達44798.88點，最低43587.63點，終場收在44169.04點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲60元來到2310元，漲幅2.67％；鴻海（2317）上漲2元至260.5元；聯發科（2454）上漲95元至4180元；廣達（2382）上漲2元來到372元；長榮（2603）上漲2元至228元。
今天漲幅前5名個股為南亞科（2408）上漲34元，漲幅10％；全新（2455）上漲32元，漲幅10％；盛群（6202）上漲5.4元，漲幅10％；麗正（2302）上漲3.15元，漲幅10％；聯合再生（3576）上漲1.8元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為LINEPAY（7722）下跌37元，跌幅9.99％；富邦媒（8454）下跌39.5元，跌幅9.97％；來億-KY（6890）下跌28元，跌幅9.86％；森崴能源（6806）下跌0.44元，跌幅9.82％；尖點（8021）下跌48元，跌幅8.42％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|南亞科（2408）
|374.0
|▲34.0
|▲10.0％
|全新（2455）
|352.0
|▲32.0
|▲10.0％
|盛群（6202）
|59.4
|▲5.4
|▲10.0％
|麗正（2302）
|34.65
|▲3.15
|▲10.0％
|聯合再生（3576）
|19.8
|▲1.8
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|LINEPAY（7722）
|333.5
|▼37.0
|▼9.99％
|富邦媒（8454）
|356.5
|▼39.5
|▼9.97％
|來億-KY（6890）
|256.0
|▼28.0
|▼9.86％
|森崴能源（6806）
|4.04
|▼0.44
|▼9.82％
|尖點（8021）
|522.0
|▼48.0
|▼8.42％
資料來源：證交所
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