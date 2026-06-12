玉山金跨大步！三商壽許瀞心列董事會　黃男州點壽險「第2成長引擎」

▲三商美邦人壽與玉山金合意併購，成為玉山金重要獲利引擎。（圖／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金控今（12）日召開股東會，由董事長黃男州親自主持，會中除通過配發1.4元現金股息，也順利完成董事改選，由於整併三商美邦人壽，董事改選新名單首見三商壽副董事長許瀞心入列，黃男州表示，加入壽險將成為「銀行以外的第二成長引擎」，正式邁向金控2.0時代。

玉山金今日股東會順利改選11席董事，含5席獨立董事。新任董事陣容堅強，兼具產業實務與學術專長，對玉山未來發展極具關鍵意義。

玉山金說明，新任獨立董事游明德專長於企業併購、財務分析與企業價值評估，將強化玉山在併購與財務治理的決策品質；謝明慧獨立董事專長於消費者行為與品牌行銷，將為數位金融與顧客體驗升級提供策略指引；董事麥修仁長期耕耘於不動產業，具有豐厚的企業治理及產業經驗；董事許瀞心具法律與保險專業，對即將迎來的壽險子公司，在法遵、風險管理與業務協同上，扮演舉足輕重的角色。

受惠台股加權指數及美股上升，產生金融資產評價利益，三商美邦人壽5月單月及累積FVOCI處分損益為24.1億及38.0億元，拉抬整個5月稅後純益26.21億元，每股稅後純益（EPS）達0.45元，累計前5月稅後純益599.38億元，EPS來到1.02元，未適用保險外匯價格變動準備金累計稅後EPS則達 1.45元。

在業績穩健表現下，三商美邦人壽總資產達1.65兆元，黃男州指出，順利併入玉山金後，玉山金事業版圖將備齊銀、保、證3大獲利引擎，金控資產規模因此突破6兆元，躋身台灣上市前5大金控行列。

黃男州指出，邁向金控 2.0 時代，玉山以銀行為主體，結合證券、投信、創投及保險的力量，縱向及橫向整合，發揮跨子公司間整合綜效。新的董事會在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均有所增強。此外，獨立董事占比由原來的41.67%提升至45.45%，女性董事人數由原來的2人增加為3人，為董事會的多元性與專業深度，奠定良好基礎。