富邦金董座股價抱屈　喊話12倍本益比、挑戰第2個百元

▲富邦金董事長蔡明興。(圖／巫彩蓮攝)

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）於今（12）日召開股東會，近期股價衝破百元大關，來到129元波段新高。董事長蔡明興會後受訪時談到，以今年前5月調整後獲利每股盈餘（EPS）11.36元來看，股價淨值比1.2倍、本益比才10倍，以國外壽險業10～12倍，銀行業本益比15～20倍來看，國內金控本益比擁有12倍水準才合理，至於有沒有機會向第二個百元邁進？他回應：「當然希望」。

今日蔡明興受訪談到AI與經濟成長、SpaceX掛牌、通膨、富邦金股價表現等議題。蔡明興說，今年前5月調整後EPS 11塊多，到年底還有七個月，從本益比來看不到10倍，股價淨值比落在1.2～1.3倍，比起科技股動輒30、50、70、甚至100倍本益比來看，富邦金股價仍偏低，以國外金融業為基準，壽險業本益比約10～12倍，銀行業本益比約15～20倍，國內金控業本益比約在12倍以上才合理。

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針對股利政策，蔡明興強調，目前股利發放原則以調整後獲利40～50%為基準，並順應股東要求，持續以現金股利為主，以金控前5月每股賺逾11元，超過去年全年，因此明年發放金額會高於今年。

至於經濟表現，他分析，台灣第一季經濟成長率有兩位數百分比，而韓國則為3.5%，這也反映台灣在這一波AI浪潮中的受惠程度更高，從伺服器、零組件缺貨漲價，他引述宏碁董事長陳俊聖的說法，目前市場最缺CPU，原因於CPU、GPU配置比例由過去的4比1，轉變為1比1，台積電為首晶片製造產能嚴重不足。

馬斯克旗下的SpaceX將於今（12）日正式掛牌上市，日前富邦金代子公司富邦人壽公告，擬參與SpaceX上市申購，上限為6億美元。

蔡明興談到對SpaceX IPO看法，他曾親自造訪加州工廠，發現其實力領先對手十年，是一家「太空產業獨占領導者」，其開發火箭可多次重複使用，發射成本是全球最低，其CFO甚至預計要將成本再降到目前的十分之一，而星鏈目前全球約1千萬用戶，一年就已經賺到40多億美元，由於太空處於負40度極低溫，如果可以AI算力中心搬上太空，能大幅省去龐大的散熱成本，投資它也許短期會套牢，但長期3年、5年、10年前景依然樂觀。

