永慶加盟四品牌台南經管會辦公益講座　捐贈5萬元助五甲教養

▲五甲教養院長田怡君（圖左）頒發感謝狀，由永慶不動產暨永義房屋台南經管會長蔡武霖代表受贈。



財經中心／綜合報導

永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）於5月26日假長榮酒店舉辦「高流量短影音攻略 公益捐贈講座」，邀請房仲短影音金牌教練劉子康，分享如何運用短影音打造內容及品牌形象，促進變現及成交，吸引超過300位夥伴參與。主辦單位並將捐贈5萬元給台南市私立五甲教養院，期盼透過善款，協助身心障礙者獲得更完善照顧與生活支持。

台南市私立五甲教養院成立於1988年，長期為身心障礙者提供一個溫暖的環境，訓練其生活自理、技藝陶冶、復健醫療、啟能啟智之訓練與生活養護服務。近年更新院內住宿環境，讓院內30幾位身心障礙朋友住得更舒適。多年來，也持續結合社會善心資源，為弱勢身心障礙家庭提供溫暖與支持，是台南地區重要的身障照護機構之一。

▲永慶加盟四品牌台南區經管會攜手短影音金牌教練劉子康（圖右2），捐贈5萬元給台南五甲教養院，協助身心障礙者獲得更完善照顧。

永慶不動產暨永義房屋台南經管會長蔡武霖表示，每年四品牌台南經管會都會因應市場趨勢、熱門話題，舉辦大型內部教育訓練講座，邀請高人氣且重量級講師前來分享！藉此吸引加盟夥伴付費進場，歷年參與人數皆超過300人。我們也將講座結合公益理念，每年將講座結餘捐助給公益團體，讓夥伴進修學習的同時，也能回饋社會。

五甲教養院長田怡君感謝永慶加盟四品牌台南區經管會捐助愛心善款，她提及，教養院近期完成新宿舍整建，後續仍需添購許多生活用品與設備，這筆善款對院方而言相當重要，能協助減輕營運壓力，讓身心障礙朋友們擁有更舒適安心的生活環境。

▲永慶加盟四品牌台南區經管會「高流量短影音攻略 公益捐贈講座」，吸引超過300位夥伴參與，一起學短影音也做公益。

有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋認為，短影音是現代房仲不可或缺的數位行銷工具！很感謝劉子康老師毫不藏私、傾囊相授，希望台南四品牌夥伴們有掌握最新流量密碼，提升成交機會，讓流量變現。難得可貴的是，在充實專業技能的同時，還能齊聚一堂攜手做公益，為社會注入更多正能量。

永慶房產集團除了提供買賣屋誠實且優質的服務外，並號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。