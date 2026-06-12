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永慶房屋響應世界自行車日　飛輪接力賽首日踩出近100公里

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋集團。（圖／永慶房屋集團）

▲永慶房屋持續擴大徵才，提供業務新人首年72萬保障收入，搭配「彈性工作8小時」、「月排休最高10天」等福利制度，讓工作與生活更加平衡。（圖／永慶房屋集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

連續10年獲得運動部「運動企業認證」的房仲品牌永慶房屋，持續推動健康職場文化，為鼓勵長時間久坐的總部同仁養成規律運動習慣，特別響應運動部「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，舉辦快閃「室內飛輪接力賽」，吸引不少同仁走出座位、起身運動，利用工作空檔提升日常運動量，掀起一波飛輪熱潮。

永慶舉行快閃飛輪賽　鼓勵員工動起來

永慶房屋「室內飛輪接力賽」自6月3日正式展開，參與同仁可利用工作空檔自由挑戰，並在挑戰首日、半天時間就成功接力累積騎出近100公里！永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋身為運動企業，重視員工的健康、幸福，感謝運動部邀請永慶響應「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，讓永慶同仁在工作中，可以一起動起來！活動筋骨、舒緩緊繃的肌群，讓身心健康又有活力！

為響應聯合國「世界自行車日（World Bicycle Day）」，運動部全民運動署今年首度舉辦「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，活動吸引包括永慶房屋在內共19家獲得「運動企業認證」的企業熱情響應，一同透過運動展現企業活力與健康職場文化。本次競賽以120小時馬拉松式接力騎乘為主軸，鼓勵員工合作累積騎乘里程。透過兼具趣味與挑戰的競賽形式，提升員工運動參與度，也進一步凝聚團隊向心力，展現企業重視健康促進與團隊合作的精神。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋集團。（圖／永慶房屋集團）

▲永慶房屋落實「聰明工作 健康生活」理念，每年公司內部舉辦籃球、羽球、壘球等運動賽事，打造健康職場文化。

業務就一定要單打獨鬥？永慶團隊合作制有何優勢？

永慶房屋長期將運動精神融入企業文化，並透過實際行動深化團隊合作理念。每年舉辦籃球、羽球、壘球三大運動賽事，培養默契與團隊向心力，也讓分工合作的觀念自然落實於日常工作中。事實上，「團隊共戰」不只是企業文化，更是永慶房屋服務模式的重要核心。

塗振宏協理說明，房仲服務涵蓋物件開發、客戶經營、帶看解說、議價協調等多項專業環節，需要不同專長的人才共同協作，才能提供完整且高品質的服務。房仲工作就像一場團體運動，每位成員都有適合的位置與角色。永慶房屋長期推動團隊合作與專業分工文化，不同門店與經紀人員透過資源共享、跨區協作，共同完成客戶服務。透過專業分工，不僅能提升服務效率與精準度，也讓消費者享有更即時、更完善的購售屋體驗。

這樣的團隊運作模式，也顛覆外界對業務工作必須單打獨鬥的既有印象。在永慶房屋，每一筆成交背後都凝聚著團隊成員的共同努力與專業協作。透過共享資源、互相支援的合作機制，提升整體服務品質，也讓同仁能在團隊後盾支持下發揮所長，共同創造更好的服務成果與職涯發展機會。

AI也能成為房仲的最佳隊友？房仲服務也能靠人機協作提升品質？

永慶房屋的團隊合作不僅展現在同仁之間，也延伸至永慶業務與AI的協作分工。隨著科技發展，永慶房屋持續導入創新工具提升服務效能，讓經紀人員擁有如同專屬助理般的智慧支援系統。

近年永慶房屋推出「永慶AI智能教練」，便扮演著經紀人員最佳工作夥伴的角色。AI可根據案件進度、客戶需求及服務情境，主動提供下一步服務建議，協助經紀人員快速掌握每日工作重點，將時間與心力投入最關鍵的服務環節。對於業務新人而言，AI更像是一位24小時在線的資深教練，幫助他掌握服務節奏、推進案件進度，降低摸索時間並提升工作效率。

透過「人員專業分工」與「AI智慧輔助」的雙軌合作模式，永慶房屋打造出人機協作的新型服務流程。由AI負責資訊分析與工作提醒，經紀人員則專注於客戶溝通、需求理解與專業服務，讓彼此發揮各自優勢。透過團隊合作與AI科技的雙重助力，不僅提升服務效率與決策品質，也讓經紀人員能投入更多心力照顧客戶需求，進一步提升服務品質與成交機會。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋集團。（圖／永慶房屋集團）

▲永慶房屋響應「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，舉辦快閃飛輪賽，挑戰首日同仁們合力累計踩出近100公里。

永慶打造幸福職場　持續招募各界好手加入

永慶房屋長期致力打造健康、幸福的職場環境，透過運動比賽培養默契及凝聚力，把「團隊互助」的精神真正落實在職場中，打造團隊合作的職場文化！目前永慶房屋持續徵才不間斷，朝目標雙北地區350店穩健邁進，更提供業務新人前12個月每月6萬收入保障，搭配「彈性工作8小時」、「月排休最高10天」等福利制度，讓同仁在拚高薪的同時，也有充足時間享受生活。歡迎社會新鮮人、轉職者及重視生活品質的夥伴加入永慶房屋的行列。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶房屋集團

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