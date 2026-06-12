美線下周預定漲3成！兩大龍頭增船班影響運價　SCFI漲9.49%　

▲業界龍頭地中海航運重啟美西快線。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

大型攬貨公司指出，貨櫃船公司5月15日將透過加徵旺季附加費(PSS)，將美西線運價調升約三成、美東調升約兩成，原來是板上釘釘的事，但因為業界龍頭地中海航運本月13日重啟美西快線，馬士基傳出派加班船，實際漲幅下周揭曉；歐洲線則計畫調升約一成。上海航運交易所今日公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲9.49%，來到2985.22點。

美西線每大箱(40呎櫃)運價計畫自目前約4800美元調升至6300美元，美東線自約6300美元調升至7500美元；歐洲線目前每大箱約4500美元，計畫調升到4800到5000美元。

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地中海航運的美西快線Pearl是在去年7月因跨太平洋需求疲軟、運價低迷而暫停，如今重啟是由於強勁的持續市場需求，該航線運費漲勢猛、艙位不足超出市場預期。該航線直靠港口包括廈門、鹽田與長堤。

今日SCFI上海到歐洲每大箱(40呎櫃)運價5018美元，上漲676美元，漲幅15.57%；地中海線每大箱5968美元，上漲617美元，漲幅11.53%；美西線每大箱5101美元，上漲594美元，漲幅12.06%；美東每大箱6321美元，上漲580美元，漲幅10.10%。

波斯灣線(杜拜)每箱(20呎櫃)運價4816美元，上漲201美元，漲幅4.36%，南美線(桑托斯)每大箱運價7740美元，上漲775美元，漲幅11.13%；東南亞線(新加坡)每箱運價682美元，上漲34美元，漲幅5.25%。