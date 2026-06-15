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永慶房仲網新北熱門點閱豪宅揭曉！　板橋「東方富域」奪冠

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋集團。（圖／永慶房屋集團）

▲位於新莊區的「遠雄九五」高達42層樓，擁有頂級景觀，更不乏超過150坪以上的大坪數豪宅，引發市場關注。（圖／永慶房屋集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

新北市作為全台人口最多的直轄市，不僅有著緊鄰台北市的地理優勢，加上近年重大建設持續到位，城市機能提升，逐漸受到高資產族群與台北外溢族群關注。永慶房產集團以央行豪宅門檻6千萬元為篩選條件，統計新北市近一年於永慶房仲網上點閱率最高的前五名熱門高價住宅社區。數據顯示，板橋區「東方富域」奪下點閱榜首，板橋區更以3案入榜，成為本次榜單中聲量最為強勢的行政區。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋集團。（圖／永慶房屋集團）

新板特區三案入榜包辦前四　東方富域點閱稱冠

在新北市豪宅社區中，永慶房仲網上點閱率最高的要屬板橋區「東方富域」。「東方富域」主力坪數84至119坪，近五年實價登錄單價區間落在每坪71至99萬元之間，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「東方富域」，由知名的麗寶建設興建，坐落板橋市中心核心地帶，鄰近新北市政府、誠品、板橋車站，更可透過空中廊道直通大遠百商場，地段位置精華。社區以雙併、四併住宅規劃為主，80坪起跳的空間規劃，鎖定企業主、高階主管和換屋豪宅客群為主。在公設上，「東方富域」擁有游泳池、視聽室、國際宴會廳、交誼廳、KTV室、三溫暖、雪茄室等設施，對標世界級豪宅規格，因此在新北市豪宅市場上頗受關注，同時在價格上也較台北市豪宅更為親近，自然成為關注焦點。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋集團。（圖／永慶房屋集團）

▲永慶統計近一年永慶房仲網上新北市熱門高價住宅社區，位於板橋區的「東方富域」位居第一。

同樣位於、鄰近新板特區的，分屬點閱亮第三和第四名的「世界花園橋峰」與「馥華雲鼎」則各有不同特色。「世界花園橋峰」主力坪數81至111坪，也是榜單上交易量最多的建案。陳金萍分析，「世界花園橋峰」的規劃特色在於空中花園設計，以及規模達1,300坪的休閒會館，提供專屬於社區居民的綠意景觀。即便在豪宅社區中，亦屬少見的頂級配置規格，因此獲得許多高資產族群的矚目。而「馥華雲鼎」坐落在縣民大道一段，擁有新北燙金門牌，往西鄰近府中商圈、往東則可抵達新板特區，地理位置極好。「馥華雲鼎」主打127至146坪的大坪數格局，是區域內較為稀有的百坪住宅，並採用一層一戶的稀有規劃，梯廳空間完整歸屬住戶使用，內部則有四面採光，在隱私性與採光條件上均有相當優勢，同時也延續馥華集團擅長的飯店式經營，是高資產族群換屋或資產配置的熱門選擇之一。

新莊、新店指標豪宅也上榜！　「三代宅」彈性規劃與自然景觀各有所長

點閱排名第二的新莊區「遠雄九五」，本身為42層樓的摩天大樓，完工時是全台最高的純住宅大樓，獨特的景觀視野也是該案最受矚目的亮點之一。陳金萍指出，遠雄九五位於新莊副都心核心地段，由知名遠雄集團打造，基地面積逾2千坪，住宅主力坪數則在百坪以上，其推行的「新三代宅」概念，主打大坪數空間內的「共居不同居」彈性規劃，讓住戶在保有個人隱私的同時，又能隨時隨地的聯繫家人情感。同時，社區配置頂級私人會所、浮空無邊際泳池及高空酒吧，也使其在高端置產族群中維持高度的討論熱度。

榜單第五名由新店區「養心殿」拿下，主力坪數83至115坪，單價區間則落在51萬元至63萬元之間。陳金萍表示，「養心殿」位在五峰重劃區內，為三圓建設推出，鄰近新店溪河岸，開車約五分鐘就能到達新店市中心，距離新店裕隆城亦近。而社區內規劃獨特的景觀和綠化措施，整體設計風格寬敞大氣且富人文底蘊，為追求「鬧中取靜、離塵不離城」生活型態的高資產族群提供了另一種居住選擇。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋集團。（圖／永慶房屋集團）

▲「馥華雲鼎」主打127至146坪的大坪數住宅，是榜上板橋區中坪數最大的高價住宅社區。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房屋集團

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