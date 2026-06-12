威力彩上看10億力壓大樂透端午加碼　北中南彩券行出招迎包牌潮





▲板橋福泰彩券行2月開出威力彩頭獎，歡喜放炮資料照。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到威力彩連29槓，下周一（15日）頭獎逼近10億元大關影響，投注站驚覺「威力彩買氣力壓大樂透端午加碼」現象，《ETtoday》詢問北中南開出過億元以上大獎的彩券行，有彩迷包牌一口氣包走上百注威力彩，高雄也有彩券行因風水布陣獲網路封「教科書級」迎來朝聖包牌潮。

北中南彩券行反應一文看：

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北部：百元單打，有人一次包400張

今年2月12日威力彩開出13.5億元頭獎，其中1注落在新北市板橋區福泰彩券行，由於這注是100元電腦選號中獎，當時中獎效應持續到現在還在燒。

福泰彩券行透露「有客人一次砸3萬元、4萬元來買」，且「都是100元一張一張打」，相當於一次包300張、400張的彩券，店員研判就是2月百元電選中大獎所致。投注站也透露，最近做了回饋感恩的活動，贈送包子、粽子各一百份，讓客人包中。

▲常生錢彩券行鎮店法寶，包括白沙屯媽祖肖象、桃園大溪迎富送窮廟、桃園威天宮招財物全部出籠。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

「我這邊電腦選號不挑、包牌的，是55波。」常生錢彩券行老闆娘艾千婷指出，為了讓客人有好運中大獎，她一直都以「心誠則靈」的態度拜拜，祈求客人中獎。

位在新北市土城區清水路45號的常生錢彩券行今年2月間開出刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎，艾千婷表示，她堅持天天拜拜，希望可以再次感受頭獎的喜悅。

新竹：威力彩、大樂透各有包牌擁護

竹北「旺萊彩券行」則指出，威力彩、大樂透「各有各的客群」，由於獎金變高，加碼包牌人潮最近確實有出現。

位在新竹市中央路4號的旺萊彩券行指出，包牌客中針對威力彩第2區1到8號的包牌部分增加，這部分有相當的明顯；大樂透主要是以系統7跟系統8（350元7連碰、1400元1組8連碰系統包牌）做包牌，以此看是否能拉到多組百萬百組。

高雄：風水加持拼「三冠王」

高雄仁武「大獎多多彩券行」在今年2月開出大樂透1.65億元頭獎、5月再開出今彩539頭獎，投注站透露「很多客人都覺得我們店會開出威力彩頭獎，都在購買威力彩，讓我們店可以成為全台三冠王。」

▲高雄「大獎多多彩券行」因水缸對中店門開口，被視為旺財高招。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

大獎多多彩券行也因為招財用心，店外水缸、金雞、財神爺擺設獲網路封為「教科級風水佈陣」，近期迎來不少朝聖兼試手氣的人潮，加上頭彩獎金一路向上衝，買氣也跟著增溫。