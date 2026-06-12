大學生「月投5千買0050」適合嗎？過來人點頭：存2年報酬已150%

▲原PO打算每月投資0050。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

想存到人生第一桶金，關鍵往往不是賺多少，而是能否持續規劃、控制支出並堅持執行，一名網友表示，自己只是一名大學生，雖然現在沒有工作，但每月有5000元的預算，打算把資金投入股市，想從現在開始養成長期理財習慣，因此詢問是否有相關建議，也想知道大家推薦買什麼標的，貼文掀起熱論。

網友在Dcard發文，「大學生適合買ETF嗎？」目前還是大學生，沒有在工作，不過每個月有5千元預算，打算拿來購買0050這類ETF。他坦言，會有這樣的想法，是因為近期看到網路上許多股票與資產配置相關資訊，希望從現在開始養成理財習慣。

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大學生每月5千想買0050



原PO也說，並不是想追求短時間內獲得暴利，而是希望找到定存以外的理財方式，並把這項習慣長期維持下去。他強調，這會是持續好幾十年的規劃，未來投入金額也會隨著收入調整。

不求短期暴利 規劃長期投入



貼文一出，網友點頭，「大學生穩穩買0050是很OK的選擇呀！但建議理財第一步要先存好6個月的生活費當緊急預備金」、「指數長期根本不可能虧，但能放十年以上不動，真的難到不行」、「越早投資你就贏了，買市值型的放著」、「就定期定額0050，未來有更多金額能投再提高金額或買其他檔也可以」。

還有大學生留言，「再適合不過了，我大一就買0050，第一筆報酬已經150%（當然一直買下來有平均）現在大三」、「我跟你一樣是大學生，養成理財習慣真的很重要，0050是一個不錯的選擇，老牌又穩定」。