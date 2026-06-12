國泰金關注地緣政治風險　AI產業帶來成長契機

▲國泰金董事長蔡宏圖。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）於今（12）日召開股東常會，董事長蔡宏圖表示，今年上半年美國對伊朗的軍事行動，加劇了地緣政治緊張，導致多國通膨數字維持高檔，市場對於利率長期維持高位的擔憂，持續牽動資本市場震盪；然而， AI 科技的突飛猛進成為支撐業績的關鍵，為台股挹注了強勁的成長動能，亦為金控的資產配置創造了重要機會。

總經理李長庚盤點國泰金去年合併稅後盈餘達1076.3億元，每股稅後盈餘（EPS）7.06 元，旗下銀行、產險與證券端的稅後盈餘皆創下歷史新高，國壽保費收入維持業界第一；國泰世華銀行獲利連續五年創新高；國泰產險保費位居市場第二；國泰投信資產管理規模則突破 2.4 兆元。

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而數位轉型與 AI 戰略扮演了「催化劑」的角色，國泰金自 2016 年啟動數位轉型以來，集團已全面導入AI，不僅優化了國泰世華「智慧阿發」的互動體驗，更在證券端建構了「小數點生態圈」，透過定期定額降低投資門檻，將數位服務深植於客戶的金融生活。

醫療科技快速進步，醫療處置由傳統住院模式，轉向微創治療以及居家照護等新型態的醫療服務，衛福部催生在宅急症照護保單問世，而金管會保險局邀及壽險協商在宅急症照護等新保單，目前只有納入肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類等疾病。

李長庚談到，以往完全沒有在宅保單，建議要先累積經驗值，國壽會提出試辦申請，產品設計為一年期在宅急症照護保單，但他也提醒防疫險事件是慘痛經驗，當政府片面改變保險合約，而再保公司又拒絕理賠，由於保險合約屬於長期合約，除了醫療演進，也確保客戶權益，在宅保單要確保防疫險事件不能重演。