中國殺向玻纖布！　謝金河曝「日龍頭廠股價摔、台4廠挑戰大」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

飆股變天！財信傳媒董事長謝金河今（12）日以「玻璃纖維布的挑戰時刻來了！」為題說明產業在AI浪潮下迎來大行情，但近期因中國大廠切入市場，台灣、日本7家廠商迎來挑戰，產業龍頭大廠日本的日東紡股價突然跌至16400日圓，率先腰斬，台廠4家台玻（1802）、富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）挑戰大。

謝金河在臉書上指出，這次AI的軍備競賽，帶動高階銅箔基板及玻纖布的超級大行情，台光電（2383）股價一度大漲到5635元，一家台光電市值曾經超過台塑四寶加起來的總合。高階玻纖布更是供不應求，帶動整個產業欣欣向榮。

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壟斷最高階市場的日東紡織股價從3025日圓大漲到32900日圓，股價上漲超過10倍，日東紡也帶動日清紡、尼崎紡、東洋紡的股價都大漲好幾倍。台灣的玻纖布廠也搭上順風車，台玻股價一度大漲到81.2元，富喬到129.5元，建榮也漲到137元，最可怕的是虧損累累，才剛剛轉盈的德宏，股價拉升至404.5元。

最近更有外資報告稱台玻（1802）今年EPS會超過6元，台玻在中國的玻璃去年虧損16.28億，造成去年5.9億元的虧損。今年玻纖布會帶來好的轉機，獲利不成問題，但玻璃會吃掉多少獲利？仍然有變數。

謝金河指出，最近發現領頭大漲10倍的日東紡突然跌至16400日圓，龍頭企業股價率先腰斬，這實在太不尋常！其他玻纖布廠也紛紛重挫！原來是中國的擴廠，殺價來了！中國最大的巨石集團斥資46億人民幣全力擴產，且殺進高階玻纖布，另一家菲利華也搶進。

菲利華股價從21.73漲到153.52元人民幣，中國巨石從8.5漲到41.16人民幣，中國的玻纖布廠股價大漲，原來是搶了日本高階玻纖布的市場，首當其衝的日東紡織率先腰斬。台灣的玻纖布巿場看起來考驗也將至！