響應世界世界自行車日　永慶房屋「10年運動企業認證」秀團隊合作

▲永慶房屋為運動部「運動企業認證」十年獲獎企業。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

運動部響應聯合國「世界自行車日（World Bicycle Day）」，於今年舉辦「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，活動吸引包括永慶房屋在內共19家企業支持。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋為連續10年獲得運動部「運動企業認證」的房仲品牌，感謝運動部邀請，一同透過運動展現企業活力與健康職場文化。

提升運動風氣 每年有三大永慶盃球賽

永慶房屋將運動精神融入企業文化，每年舉辦籃球、羽球、壘球三大運動賽事，培養默契與團隊向心力，也讓分工合作的觀念自然落實於日常工作中。事實上，「團隊共戰」不只是企業文化，更是永慶房屋服務模式的重要核心。

「房仲工作就像一場團體運動，每位成員都有適合的位置與角色。」塗振宏說明，房仲服務涵蓋物件開發、客戶經營、帶看解說、議價協調等多項專業環節，需要不同專長的人才共同協作，才能提供完整且高品質的服務。永慶房屋落實團隊合作文化，透過專業分工，不僅能提升服務效率與精準度，也讓消費者享有更即時、更完善的購售屋體驗。

▲永慶房屋年年舉辦三大運動賽事，鼓勵員工培養運動好習慣，更用運動讓大家凝聚一心。

永慶用「團隊合作、AI協作」創造成交

在永慶房屋，經紀人員都能透過資源共享、跨店與跨區協作，這樣的團隊運作模式，也顛覆外界對業務工作必須單打獨鬥的既有印象，也讓同仁能在團隊後盾支持下發揮所長，共同創造更好的服務成果與職涯發展機會。

此外，永慶房屋的團隊合作不僅展現在同事之間，也延伸至與AI的協作分工。永慶房屋推出「永慶AI智能教練」，AI可根據案件進度、客戶需求及服務情境，主動提供下一步服務建議，協助經紀人員快速掌握每日工作重點，將時間與心力投入最關鍵的服務環節，進一步提升服務品質與成交機會。

永慶持續展店祭出超「薪」福徵才方案

2026年永慶房屋持續擴點，日前宣布繼土城區新展店以外，新莊新門店也正式開幕，往雙北350直營店目標邁進。為提供展店充足人力，永慶房屋祭出業務新人「前12個保障月每月6萬」方案吸引好人才，搭配「彈性工作8小時」、「月排休最高10天」等福利制度，讓同仁在拚高薪的同時，也有充足時間享受生活。

為幫助業務新人適應職場，永慶房屋除了有360小時專業訓練，每位新人還有「一對一師徒制」專屬學長姐的實務指導，有信心在一年之內訓練新人為專業房產顧問。歡迎社會新鮮人與各行業轉職者，借助永慶房屋的「首年保障72萬」業務新人福利，開啟職涯新發展。

▲永慶房屋響應「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，舉辦快閃飛輪賽，挑戰首日同仁們合力累計踩出近100公里。

