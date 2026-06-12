多元新血加入　台灣港務公司新進人員甄試正備取271名專業人才

▲港務公司115年1月10日招募說明會基隆場，周永暉董事長(前排右5)出席與民眾交流。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司「115年度新進從業人員甄試」圓滿完成，本次共錄取正、備取271名來自不同專業領域之人才，期能透過新血加入，激盪創新思維，提升團隊能量，催動「數位」與「永續」雙軸轉型引擎。

面對國際經貿情勢變局與航港市場轉型，台灣港群即將邁入新紀元，港務公司近年持續推動智慧港口建設、AI技術應用及淨零轉型工作，並積極布局港埠物流、綠色能源及旅運服務等多元業務之經營，透過創新科技與永續策略並行，提升港口整體競爭力。

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本次甄試共招募18個類科專業人才，工作地點涵蓋基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口，為港口未來注入新動能。為持續厚植港口專業人才，港務公司規劃每年辦理新進從業人員甄試，並透過港務夥伴計畫及港務學習地圖等培育機制，協助新進同仁快速融入職場與累積專業能力。

港務公司表示，港口是台灣連結世界的重要門戶，也是國家經濟發展的重要樞紐。未來將持續透過人才甄選培育與組織發展，打造兼具智慧化、永續化與國際競爭力的港口環境，營造以支持為核心的組織文化。

港務公司每年上半年辦理的新進從業人員甄試，於前一年度11至12月間公告甄試計畫及職缺，歡迎有志投入航港產業的優秀人才持續關注甄試相關資訊，加入港埠發展團隊，共同攜手推動台灣港群邁向下一個發展里程碑。