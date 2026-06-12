台股反攻44K！外資轉為買超286億　買賣超前10大個股一次看

▲外資今買超台新新光金8.5萬張，居單日買超第一大。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普取消對伊朗空襲，帶動今（12）日國際股市反攻，而台股開高走高，重返4萬4千點大關，也化解外資調節賣壓，今日外資終結連六賣，買超286.9億元，金控股超級股東會今日登場，外資大買台新新光金（2887）8.5萬張，居買超第一大個股。

美伊戰事情勢和緩，台股開高走高，盤中最高來到44798.88點，大漲1649點，創下盤中第二大漲點，終場上漲1019.58點或漲幅2.36%，以44169.04點作收，成交值1兆1176億元。

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根據證交所統計資料顯示，外資轉為買方，買超金額286.9億元，惟本周以來，累計賣超金額2862.48億元；投信買超129.37億元；自營商合計買超89.43億元，其中自行買賣部分買超28.39億元，避險操作買超61.02億元，三大法人今合計買超505.7億元。

今日外資買超前十大個股、張數，分別台新新光金（2887）8萬5214張、華航（2610）4萬1602張、中信金（2891）4萬901張、長榮航（2618）3萬7749張、華邦電（2344）3萬3574張、聯合再生（3576）3萬962張、永豐金（2890）3萬857張、台企銀（2834）2萬9746張、第一金（2892）2萬8858張、中鋼（2002）2萬8337張。

今日外資賣超前十大個股、張數，分別友達（2409）2萬6060張、凱基金（2883）2萬5786張、力積電（6770）2萬2792張、仁寶（2324）2萬369張、華通（2313）1萬5375張、遠東新（1402）1萬5352張、富邦金（2881）1萬3606張、晶技（3042）1萬1223張、力成（6239）1萬975張、宏碁（2353）9280張。

