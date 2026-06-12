外派不是短期旅遊　黃志芳揭密台灣企業在鳳凰城的重要「生存關鍵」

▲黃志芳帶隊訪問鳳凰城，也讓貿協隨團的創新影像工作室製作鳳凰城專輯上下篇。(影片／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳主持的「james on Air」線上節目製作的youTube專輯，今年5月下旬為大家開箱鳳凰城無人計程車、台灣美食與台灣企業生活圈，本周接續揭密台灣企業在鳳凰城的重要「生存關鍵」，包括超市與醫療資源，黃志芳指出，鳳凰城有許許多多的企業，台灣企業真的來到這裡打拼，只有打拼事業是不夠的，因為人要生活，企業要運作。

黃志芳表示，外派不是短期旅遊，獨自到海外工作，背後可能還有家庭、孩子、長期生活安排。所以醫療資源更是讓人能不能安心留下來的重要條件。

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在鳳凰城，醫療是這座城市很重要的資源系統。對台灣企業來說，員工能不能安心生活，往往也會影響企業能不能長期紮根。

▲黃志芳率團出席「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」時，與亞利桑那商務廳(ACA)總裁Sandra Watson合影。(圖／貿協提供)

真正的海外生活不只是每天去上班，還包括身體不舒服時去哪裡看醫生、家人需要協助時有沒有資源、日常採買方不方便、生活節奏能不能慢慢穩定下來。這些看起來很日常的小事，其實都是駐外人才願不願意留下來的重要原因。

人才安定下來，對企業來說，真正的安心是客戶在哪裡，服務也能到位。市場在美國，供應鏈與營運反應也要更貼近當地。像漢翔在亞利桑那設立美國據點，就是台灣企業一個成功的案例。

這不只是在當地設一個辦公室，而是讓台灣產業也更接近未來可能形成的產業聚落。台灣企業走向國際，不只是把產品賣出去，也不是把工廠搬出去而已。真正重要的是人在當地能不能安心生活、企業在當地能不能穩定運作。