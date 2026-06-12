SpaceX「今晚10點開始交易」！IPO強勢定價每股135美元

▲SpaceX於美東時間2026年6月12日正式在華爾街掛牌交易。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

太空探索技術公司（SpaceX）與AI新創xAI合併後，於美東時間2026年6月12日上午9點50分（相當於台灣時間晚間9點50分）開始報價、10點（台灣時間晚間10點）正式華爾街掛牌交易。該公司發售5.556億股且罕見直接定價每股135美元，成功募集750億美元資金，以1.77兆美元市值的驚人姿態締造全球歷史上最大IPO紀錄，推升創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）身價突破1.1兆美元。

不設價格區間顯霸氣！SpaceX合併xAI估值橫掃華爾街



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全球航太龍頭SpaceX，12日上午9點50分正式開始交易。根據公司向美國證券交易委員會（SEC）遞交的正式文件，SpaceX在6月3日便敲定募集750億美元的計畫。

值得一提的是，馬斯克團隊並未採取傳統IPO的區間價格模式，而是直接強勢指定每股135美元的單一初始售價。這項自信爆棚的定價策略，精準呼應了當前全球資本市場對人工智慧（AI）的瘋狂追捧。

此次IPO共計公開對外發售5.556億股，使這家企業的整體市場估值，飆升至1.77兆美元。金額直接超越沙烏地阿美於2019年創下的294億美元舊紀錄，成為史上規模最龐大的公開募股案。

▲SpaceX於美東時間2026年6月12日正式在華爾街掛牌交易。（圖／路透）



投票權死守八成二！募集資金將全力投注太空資料中心建設

儘管在完成公開募股之後，目前持有一半股權的創辦人馬斯克個人總持股比例會略微下降，但因為他仍有具備超級投票權的特殊股，在IPO結束後依然能穩穩掌控全公司高達82.4％的絕對投票權。意味著馬斯克對這家橫跨多領域的科技帝國，依舊擁有絕對統治力。

這起世紀上市案背後的增長核心，主要源於今年2月SpaceX與馬斯克旗下的AI新創公司xAI（包含社群平台X）的重磅合併。從傳統的火箭發射與星鏈（Starlink）電信衛星，到如今將太空與AI技術深度融合，SpaceX宣布未來將利用這筆歷史性的龐大新資金，全面大舉投入將資料中心搬上太空的宇宙級硬體建設。

身價超越地表前四富豪總和！商業太空新紀元造就數千位富翁

根據華爾街分析師依據每股135美元股價的估算，馬斯克光是在SpaceX一家公司的持股價值就高達8410億美元，相當於Google雙雄與甲骨文創辦人等三人的財富總和。若再計入其名下價值近3000億美元的特斯拉（Tesla）股權，馬斯克的個人身價正式來到極其恐怖的1.1兆美金，直接超越地表第二到第五名富豪的資產總計。

隨著SpaceX於週五正式啟動交易，馬斯克不僅被推上人類歷史上首位「兆元美金富豪」的寶座，更在矽谷與金融圈同時催生出數千名百萬富翁。雖然市場上仍有部分反對聲音質疑AI產業短期內的變現與獲利能力，但隨著Anthropic與OpenAI等獨角獸也正排隊準備上市，華爾街顯然已全面押寶這場新技術革命。