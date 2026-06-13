台股超給力！13家金控5月賺進759億元　5家前5月獲利翻倍

74萬股民注意！凱基金1元現金股息 6／30除息

擁有74萬投資人凱基金（2883）今（12）日召開股東會通過普通股1元、特別股0.355元盈餘分派案，董事會決議6月30日為除息交易日，最後過戶日為7月1日、停止過戶起始日為7月2日，停止過戶日期為7月6日，普通股現金股利發放日為7月31日。

台股5檔「抓去關」新名單 下周一處置到6／29

證交所、櫃買中心今（12）日公告新增汎銓（6830）、郡都開發（4402）等5檔處置股，除榮惠-KY創（6924）以外，其餘皆為5分鐘撮合，執行期間自下周一（15日）起一路關到6月29日止。

中國殺向玻纖布！ 謝金河曝「日龍頭廠股價摔、台4廠挑戰大」

飆股變天！財信傳媒董事長謝金河今（12）日以「玻璃纖維布的挑戰時刻來了！」為題說明產業在AI浪潮下迎來大行情，但近期因中國大廠切入市場，台灣、日本7家廠商迎來挑戰，產業龍頭大廠日本的日東紡股價突然跌至16400日圓，率先腰斬，台廠4家台玻（1802）、富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）挑戰大。

美線下周預定漲3成！兩大龍頭增船班影響運價 SCFI漲9.49%

大型攬貨公司指出，貨櫃船公司5月15日將透過加徵旺季附加費(PSS)，將美西線運價調升約三成、美東調升約兩成，原來是板上釘釘的事，但因為業界龍頭地中海航運本月13日重啟美西快線，馬士基傳出派加班船，實際漲幅下周揭曉；歐洲線則計畫調升約一成。上海航運交易所今日公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲9.49%，來到2985.22點。

SpaceX 上市倒數！ 台股「太空ETF」 00910飆逾11%

特斯拉執行長馬斯克旗下火箭與 AI 公司 SpaceX 計劃在當地時間 12 日（周五）在美國那斯達克掛牌上市，股票代號暫定為 SPCX；受此激勵，台股首檔聚焦於全球太空與衛星產業鏈的「第一金太空衛星」（00910）今日（12日）價量俱揚，一度飆漲逾11%。

職棒第7隊！股東敲碗「台新新光獅」 吳東亮鬆口：朝這個方向走

中華職棒第7隊指日可待！台新新光金（2887）董事長吳東亮今（12）日首度鬆口，內部曾討論過投入職棒事宜，「朝這個方向走」。

聯電超大咖倒貨利空結束 3檔「同病相憐」個股齊奔漲停

晶圓代工「二哥」聯電（2303）遭重量級台股ETF「群益台灣精選高息」（00919）剔除成分股影響，股價陷入波動，由於00919公告對聯電等多檔剔除股持股降至1張，聯電等3檔被砍掉的個股今日同赴漲停。

大立光攻高遇阻！ 外資：股價已反映利多、下調評級至中立

大立光（3088）受惠於跨入CPO（矽光子共同封裝光學）題材股價見轉機，本月（6月）以來上漲達24%，今（12日）早盤一度攻高至 4355元，惟美系外資出具報告認為市場對 CPO 發展過度樂觀，下調評級至中立，目標價 3600 元，受此影響，大立光股價承壓，雖伴隨台股開盤大漲千餘點開高，但隨即拉回轉跌。

被動元件攻高承壓！國巨秒填息卻鎖不住漲停 7檔亮燈陸續打開

被動元件龍頭國巨*（2327）今（12）日上演除息秀，每股配發6元開盤秒填息，多頭氣勢旺盛一路強攻漲停價919元，刷拆分後新高價，類股7檔同時亮燈漲停。

黃仁勳力守中國晶片生意 輝達請華府老將出馬

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）延攬資深政府事務人士Bruce Andrews出任政府事務主管（Chief External Affairs Officer），負責華府公共政策與政府關係業務。市場認為，此舉正值美中科技競爭升溫及中國市場策略面臨更多監管挑戰之際，顯示輝達正進一步強化在華府的政策影響力。