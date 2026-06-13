台股超給力！13家金控5月賺進759億元　5家前5月獲利翻倍

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
5月台股上漲5806點漲幅14.9%，壽險投資、證券收益豐收， 13家金控自結5月稅後淨利759.04億元，累計前5月獲利合計達3673.92億元，年增136%，前5月累計獲利較去年同期翻倍成長有富邦金（2881）、元大金（2885）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）、國票金（2889）等五家。
▲13家金控5月獲利概況。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）
AI浪潮帶動科技供應鏈獲利成長，金控旗下壽險持續實現資本利得，富邦金、國泰金5月稅後淨利都超過百億元。
富邦金5月自結稅後淨利157.7億元，累計前5月獲利878.5億元，創下歷史同期新高，年成長122%，每股盈餘（EPS）為6.27元，加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分損益，調整後累計前5月獲利達1591.8億元，超越歷年全年獲利表現。
國泰金5月稅後淨利140億元，累計前5月稅後淨利達599.3億元，年成長55%，EPS為4.07元，累計前5月調整後獲利逾1250億元，同樣也是超越去（2025）年全年獲利1076億元。
元大金5月受惠股市交易熱絡與資本市場活絡帶動，自結稅後淨利達71.47億元，累計前5月稅後淨利為290.6億元，年增率200%，EPS為2.18元，金控及五大子公司累計前5月稅後皆創歷史新高， 5月日均量續破1.6兆元，再寫歷史新高紀錄，持續帶動證券經紀手收，元大證5稅後淨利達51億元，前5月大賺190.8億元，銀行5月稅後淨利為13.12億元。
中信金5月稅後盈餘62.91億元，累計前5月獲利347.9億元，年增近41%，創下歷年同期新高，EPS為1.78元，放款與財富管理業務動能強勁，單月獲利60.4億元，累計前5月獲利269.45億元，年成長17%，除了淨利差擴大外，以財富管理業務表現最亮眼，收入成長幅度達4成。
台新新光金5月獲利60.3億元，前5月獲利348.8億元創新高，較去年合併前成長432%，EPS為1.36元，子公司台新銀、新光銀、台新證累積前5月獲利均創同期新高，新壽也適時實現FVOCI股票資本利得，貢獻未分配盈餘。
凱基金5月自結稅後獲利47.43億元，累計前5獲利223.3億元，年增率1099%，EPS為1.32元，凱基人壽累計前5月獲利76.87億元，台股與成交量能同創新高，凱基證累計5月大賺129.06億元，年成長377%，凱基銀受惠存放款規模放大、財管手續費增加，累計獲利35.9億元，年增3成。
四家公股金控，兆豐金5月獲利37.81億元，累積前5月獲利180.35億元，EPS 1.22元；華南金5月稅後淨利33.55億元，累積前5月稅後淨利144.69億元，EPS 1.04元；第一金5月稅後淨利34億元，累積前5月稅後淨利148.01億元，EPS 1.03元；合庫金5月稅後淨利28.42億元，累計前5月稅後淨利112.19億元，EPS 0.69元。
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