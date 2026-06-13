SpaceX飆漲22％市值突破2兆美元！馬斯克身家超越台灣GDP

▲SpaceX公司首次公開募股，紐約納斯達克市場中心看板突然出現馬斯克的照片（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

太空探索技術公司（SpaceX）於2026年6月12日週五在美股上市，盤中股價狂飆22％直衝165美元，推升市值強勢突破2兆美元大關，一舉躍升為全美第六大上市公司。此舉成功引爆散戶瘋搶狂潮，更推助創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）以超越台灣及新加坡GDP的史詩級身價，正式登頂人類歷史上首位「兆元美金富豪」。

盤中狂飆認購即賺！開盤直衝165美元強登全美第六大巨頭

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SpaceX於美東時間12日正式啟動掛牌交易，在國際游資與多頭勢力的簇擁下，開盤便迎來極其強勁的蜜月噴出行情。股票在盤中一度飆升至每股165美元，對比先前敲定的135美元發行價，短短幾小時內便暴漲近22％，展現出驚人的吸金能力。

這波勢如破竹的漲勢，直接將SpaceX的市場估值從原先的1.77兆美元，攔腰推升並一舉站上2兆美元的嶄新歷史里程碑。至此，這家新上市的宇宙AI戰艦正式超越無數傳統藍籌股，在全美上市公司市值排行榜中高居第六，緊咬輝達、Alphabet、蘋果、微軟與亞馬遜等五大科技老牌巨頭。

▲SpaceX上市後股價強彈22％，馬斯克身家破兆美元。（圖／路透）



五大券商散戶通通有獎！符合資格申購者人人都分到份額

這起華爾街歷史上規模最大的公開募股，另一大特點在於其前所未有地向平民散戶傾斜。本次掛牌史無前例開放五大券商，包括嘉信理財（Charles Schwab）、富達、SoFi、E*TRADE以及Robinhood等平台的個人投資者直接參與新股申購，打破過往大型IPO皆由頂級華爾街機構壟斷的傳統。

隨著首日交易引爆市場熱潮，嘉信理財發言人隨即向《CNN》發表官方聲明證實，內部所有完成身份確認且符合資格的散戶客戶，本次皆順利獲得了至少一部分的申購份額。這項「人人有獎」的破天荒舉措，不僅成功在全球民間投資圈建立起極高口碑，也為SpaceX往後的散戶資金盤奠定了堅實基礎。

而在掛牌以前，馬斯克也喊話，公司的終極目標是帶領人類探索地球以外的星球，實現「多行星」生活。這項目標並非只是針對少數太空人，「無論你是誰，SpaceX都希望能夠帶你登上月球，帶你前往火星，最終帶你探索更遙遠的宇宙。」

富可敵國的新巔峰！馬斯克身價超車台星愛瑞四國總體經濟

在股價暴漲的助攻下，現年54歲的馬斯克正式晉升為地表第一位「兆元美金（Trillionaire）」的超級富豪。目前他的個人資產總額，必須將Google雙雄、甲骨文創辦人及亞馬遜創辦人貝佐斯等四位超級富豪的身價全部加總，才能勉強看見馬斯克的車尾燈。

令人震撼的是，馬斯克如今的個人財富已實質超越全球多數發達國家的年產值。包含台灣的9770億美元GDP、愛爾蘭的7790億美元、瑞典的7600億美元，甚至是亞洲金融重鎮新加坡的6600億美元，皆已陸續被馬斯克超越。專家打趣指出，1兆美金代表就算一個人24小時不間斷、每小時揮霍100萬美金，也需要花費超過一個世紀才能徹底燃燒殆盡。