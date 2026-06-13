守護海疆第一道防線　基隆航港單位聯袂慰問燈塔與航管中心英雄

▲基隆港務分公司主任秘書林健明(左四)、航港局北部航務中心簡任技正江宗威(右二)、基隆市國際輪船商業同業公會理事長鄭凱鴻(右三)、中華海員總工會基隆分會理事長李華龍(右四)等一同慰勞基隆港航管中心人員。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為慶祝基隆區第72屆航海節，基隆港航各界昨(11)日下午共同參與「守望福爾摩沙美麗之島」慰勞北部燈塔及航管中心人員活動。本次活動由基隆區航海節籌備會號召，結合了台灣港務公司基隆港務分公司、交通部航港局北部航務中心，以及地方航運產業界代表組成聯合慰勞團，攜手致敬日夜守護台灣海疆第一線的燈塔與塔台同仁。

本次聯合慰勞活動獲得地方航港各界的熱烈響應，各航運界代表齊聚一堂。包含基隆港務分公司主任秘書林健明、航港局北部航務中心簡任技正江宗威、基隆市國際輪船商業同業公會理事長鄭凱鴻、中華海員總工會基隆分會理事長李華龍等相關業界領袖皆出席。

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聯合慰勞團一行先後抵達基隆港航管中心(VTS)及基隆燈塔，親手致贈禮券，體恤同仁們長期以來守護航行安全的辛勞，現場氣氛溫馨熱烈，充分展現航港各界攜手同心的和諧氛圍。

▲基隆港務分公司主任秘書林健明(左一)、航港局北部航務中心簡任技正江宗威(左四)、基隆市國際輪船商業同業公會理事長鄭凱鴻(右二)、中華海員總工會基隆分會理事長李華龍(右三)等一同慰勞基隆燈塔人員。（圖／基隆港務分公司）

基隆區航海節籌備會表示，海運是台灣經濟的命脈，而燈塔與航管人員正是確保船舶進出港安全的「港口之眼」與「守護神」。不論狂風暴雨或逢年過節，他們24小時全年無休、夙夜匪懈地戍守崗位，才得以確保港口安全與正常運作。在一年一度屬於航海人員的節日裡，透過本次聯合慰勞活動，不僅向這群默默付出的幕後功臣表達誠摯的肯定與嘉勉，更代表全體航港單位致上最崇高的敬意。

慰勞行程於下午圓滿結束。此外，籌備會也特別預告，將於7月9日在基隆長榮桂冠酒店3樓星海廳隆重舉辦「第72屆航海節基隆區慶祝大會」，屆時將公開表揚年度航港有功人員，歡迎各界賢達共襄盛舉，攜手共創台灣航港產業的新篇章。