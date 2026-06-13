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魏哲家揭賴清德「全台缺電」解套計畫：但我還是缺人才

記者黃翊婷／綜合報導

台積電董事長魏哲家12日出席屏東科學園區半導體供應鏈專區動土典禮，直言總統賴清德跟他說有一個遠大的計畫，要把所有水庫串聯在一起，這樣以後就不必再講土地、水、電會缺，「但我還是缺人才」。

（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲屏東科學園區半導體供應鏈專區12日舉辦動土典禮。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

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魏哲家揭賴清德「遠大計畫」　以後不再缺水電土地

魏哲家12日參加屏東科學園區半導體供應鏈專區動土典禮，致詞時表示，上個月他還在想水怎麼辦、要不要啟動水車，這部分一直都有準備，還好下了大雨，而且總統賴清德告訴他「有一個遠大的計畫」，要把所有水庫串聯在一起，以後就不必再講土地、水、電會缺，「但我還是缺人才」。

魏哲家還提到，其實所有公司都離不開半導體，以後半導體的需求還是一直長長遠遠，「所以我們對半導體的要求，台灣一定是最重要的地方」。

（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲魏哲家透露，總統告訴他一個遠大的計畫。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德讚台積電心、根都在台灣

賴清德也表示，台積電的心在台灣，根也在台灣，屏東科學園區半導體供應鏈專區，是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，動土有三層重大意義，首先是屏東迎接半導體產業，未來發展可期；其次是進駐的不僅僅是台積電，而是產業鏈都進來了，台灣的半導體產業鏈未來會更完整，形成一個國家隊。

第三，賴清德指出，台積電公司親自規劃設計，願意號召讓產業鏈能夠一起進駐，就代表台積電深耕台灣的決心，台灣的進步不僅要嘉惠自己，也希望能幫助其他國家，帶動全球發展，「我們應該要有這個決心跟這個抱負，這樣的話我們台灣可以越來越好。」

關鍵字： 魏哲家賴清德水庫

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