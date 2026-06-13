不僅SpaceX！　美國還有2家「科技大咖」將上市

▲由山姆．奧特曼擔任執行長的OpenAI預計搶在九月掛牌上市。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國科技圈迎來了一波「世紀級」的 IPO（首次公開募股）掛牌上市狂潮，其中，今天掛牌的SpaceX市值就衝高到二．三兆美元，IPO規模創下歷史新高紀錄，OpenAI和Anthropic最快也要在九月底以前掛牌上市，兩家公司的市值同樣上看一兆美元，競爭非常激烈，由於三家公司都是科技業的當紅炸子雞，OpenAI和Anyhropic緊跟在SpaceX之後掛牌上市，同樣可能會掀起投資人踴躍的認購與買進潮。

OpenAI和Anthropic是全球最具代表性的兩家AI獨角獸，因為ChatGPT就是由OpenAI所開發，目前每周活躍用戶超過九億，消費者付費用戶超過五千萬，主要股東則包括微軟投資二七％，帳上潛在獲利達二二八０億美元，因為微軟投資金額僅有一三０億美元，日本的軟銀投資了六四六億美元持有一一．六六％，亞馬遜則承諾投資五百億美元。

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相較之下，Anthropic更獲得谷歌、微軟、輝達和亞馬遜四大科技巨頭的投資，其中，亞馬遜持股逾一五％是最大單一股東，谷歌投資一四％，並在今年四月追加一百億美元的投資，輝達和微軟也分別承諾投資一百億美元和五十億美元，因為Anthropic推出的Claude是有史以來成長最快的軟體產品，短短六個月就創造十億美元的營收，今年五月，Anthropic的企業採用率甚至已經超過OpenAI。

兩家公司緊跟在SpaceX之後，向美國證管會申請上市掛牌，主要關鍵在於AI基礎設施和大型語言模型研發成本非常驚人，光是OpenAI，計畫到二０三０年就要投入六千億美元，也就是說，微軟等重量級股東們的投資遠遠不夠，OpenAI和Anthropic只能上市向全球的投資人募資，才能保持市場上的領先地位。

問題是，股市在經歷過近幾年來的狂奔，投資人不斷把身邊的錢丟到資本市場之後，當他們看到SpaceX、OpenAI和Anthropic爆發性更強的投資標的，會不會賣掉手中的持股，轉身投向這三家明星級的獨角獸，答案將在今天SpaceX掛牌後開始陸續揭曉。



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