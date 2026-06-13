日股新王者！鎧俠上市18個月竄位　謝金河讚「產業革命領頭羊」

▲記憶體大廠KIOXIA。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體晶片大廠鎧俠 (Kioxia Holdings) 周五 (12 日) 取代豐田汽車 (Toyota)，成為日本市值龍頭企業，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書以「鎧俠的王者之路」為題發文指出，18個月前，鎧俠才正式上市，沒想到遇上記憶體的大時代，成為日股的新王者，鎧俠王者再起，也代表半導體正左右 AI的未來。

鎧俠周五在日股以上漲5760日圓或7.64%、81200日圓作收，今年以來上漲678%。

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以下是謝金河臉書內容：

這一週全球股市回檔，企業市值重新再洗澡牌，日本股市也是出現激烈變化！日本前廿大巿值企業波動激烈。一直以來，日本最大市值企業都是Toyota，一個月前孫正義的軟體銀行因為投資輝達，Intel，市值一度超過Toyota。現在是鎧俠異軍突起！

18個月前，鎧俠才正式上市，發行5.4608億股的鎧俠股價從1440日圓起跑，市值只有7863億日圓，在日本只能算是中小企業，定位像是台灣的旺宏，這是一家快閃記憶體的公司。沒想到遇上記憶體的大時代。

鎧俠成了SANDiSK的重要夥伴，這回SSD存儲記憶體爆紅，Sandisk股價從27.88暴漲至2021.65美元，不到一年的時間，Sndk股價暴漲71.5倍，創下驚人的漲幅，鎧俠也從1440日圓暴漲到83140日圓，股價大漲56.7倍，並且超車軟體銀行，豐田汽車，成為日本的新王者。

Ai帶來的產業革命讓企業大洗牌，日本大市值企業更迭愈來愈激烈，在Ai時代有角色的快速崛起，像是東京威力科創，愛德萬，軟銀，Keyence，村田等。這個情況和台灣很接近，台灣前20大企業，除了3家金控，全部是科技股。

最慘的是日本汽車業受到中國電動車衝擊，今年Toyota從4000日圓跌至2776日圓，市值剩下43.84兆日圓，跌落王者寶座，而且日產汽車，本田，馬自達，三菱汽車等股價持續走低，日經指數攻上68786，日本的汽車產業正節節敗退。

鎧俠王者再起，也代表半導體正左右Ai的未來，台灣有台積電，南韓有海力士，三星，荷蘭有ASML，他們是產業革命的領頭羊，也是資本市場的新標竿！



