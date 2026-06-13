ETF溢價太高首見降配息！　00916公告每股配1.92元「對半砍」

▲台股示意圖（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

採年配息的國泰全球品牌50 ETF（00916） 在本月（6月）1日公告初配息每股預估配發3.8元現金股利，年化殖利率飆逾13%，吸引資金搶進，一度造成溢價最高來到11%，公司數度示警，且傳出可能大幅調降配息，根據最新公告，00916此次配息調降至1.92元，與初配公告金額直接對半砍。

ETF配息公告可以分為月初首公布，但在實際除息前2個交易會再正式公告配息金額，一般說來這二個金額不太會變動，00916因初配造成溢價，導致公司在正式公告調降配息金額是市場少見，而00916昨日收盤價27.41元計算，年化殖利率也下滑至7%。

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00916在本月 1 日發布收益分配期前公告後，引爆市場搶買熱潮，導致市價大幅溢價，隔日溢價幅度飆逾9%，3日、4日都維持二位數溢價幅度，近日才慢慢下滑，至昨日股價收27.41元，溢價幅度約0.55%。

雖溢價幅度逐步下滑，但公司決議調整配息金額，由初配公告3.8元調降至正式公告的1.92元，直接少了一半，預計下周二（16日）除息， 預計7月10日配息金額入帳。

00916主要持股前三標的包括Apple、Microsoft、AMAZON，目前規模36.37億元，因上周公告初配息給出逾13% 年化殖利率，吸引買盤搶進，根據集保公司統計，本周受益人數較上周成長5成。

