ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

▲ 台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股下周將進入ETF除息高峰，其中規模逾千億擁有131萬股東人數的群益台灣精選高息（00919）以及有近百萬股東的主動統一台股增長（00981A）都在下周二（16日）同一天除息，2檔ETF也已公告此次配息組成全部來自「資本利得」，也就是這逾230萬存股族拿到股息，不會納入綜合所得稅計算，也不用繳保充保費。

理財專家指出，台股ETF配息中的「資本利得（價差）」是指ETF在調整成分股或出售獲利股票時，所賺取的買賣價差，由於資本利得（財產交易所得）目前在台灣免徵證券交易所得稅，作為配息發放時，不列入個人綜合所得稅計算，也無需繳納二代健保補充保費。

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由於台股今年以來一路飆漲，買賣股票價差讓不管是法人、一般散戶都口袋飽飽，以台股ETF為例，近幾個月配息來源多是以資本利得為主，對存股族而言，比較與選擇個股做為存股標的，台股ETF最大優勢可以因此免納入綜合所得稅計算，也不用繳保充保費。

除了00919、00981A外，目前已公告配息的ETF全部都用資本利得配息還有

富邦淨零ESG50（009809）、中國信託全球高股息（00963）、凱基優選台灣AI50（00952）、中國信託臺灣優選成長高股息（00934）等。