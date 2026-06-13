SpaceX IPO太搶手！富邦人壽獲配金額大縮水　台灣散戶多全軍覆沒

▲全球首富馬斯克旗下的SpaceX於美東時間2026年6月12日正式在華爾街掛牌交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

全球首富馬斯克旗下的SpaceX的首次公開發行股票（IPO），吸引全球從主權基金、機構大戶到散戶的瘋搶認購，12日正式在美股上市掛牌，而此前IPO台灣散戶透過國內券商複委託配售幾乎全軍覆沒，大多僅能在上市後從市場掛單買進，至於向來是海外投資大咖富邦人壽今（13日）公告實際獲配金額675萬美元，僅是此前規劃認購金額約百分之一。

馬斯克旗下的SpaceX已於美股12日交易正式掛牌上市，而在IPO認購期時，富邦金（2881）在9日代子公司富邦人壽公告，擬參與SpaceX上市申購，上限為6億美元。

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但富邦金今正式代富邦人壽公告，已完成參與SpaceX的IPO相關申購作業，並依獲配結果補充公告，實際取得5萬股普通股，依IPO每股價格135美元計算，交易總金額為675萬美元（不含交易佣金及相關稅費），遠遠低於先前規劃6億美元。

SpaceX掛牌首日收盤報160.95美元，收漲約19.2%，公司市值逾2.1兆美元；若以富邦人壽以135美元認購5萬股來計算，帳上獲利130萬元、約等於4000萬新台幣。

至於散戶部分，亞太地區僅有日本與澳洲的散戶能直接參與IPO，台灣散戶具有專業投資人、高資產客戶此前收到國內券商通知可以透過複委託參與配售，但傳出幾乎全軍覆沒，沒有人搶到額度，但仍有散戶透過美國海外券商幸運參與認購，但股數並不多。

另富邦金昨日股東會，媒體詢問董事長蔡明興談到對SpaceX IPO看法，他表示，曾親自造訪加州工廠，發現其實力領先對手十年，是一家「太空產業獨占領導者」，其開發火箭可多次重複使用，發射成本是全球最低，其CFO甚至預計要將成本再降到目前的十分之一，而星鏈目前全球約1千萬用戶，一年就已經賺到40多億美元，由於太空處於負40度極低溫，如果可以AI算力中心搬上太空，能大幅省去龐大的散熱成本，投資它也許短期會套牢，但長期3年、5年、10年前景依然樂觀。