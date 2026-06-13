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鴻泰國際物流歡慶20週年　進入全新起點、邁向智慧物流

▲左起鴻泰業務副總經理陳昭宏、董事總經理李怡廷、集團董事長王成發、副總經理吳柏宗於鴻泰集團20週年午宴共同切下象徵祝福與傳承的紀念蛋糕，為集團邁向下一個里程碑揭開序幕。（圖／鴻泰提供）

▲左起鴻泰業務副總經理陳昭宏、董事總經理李怡廷、集團董事長王成發、副總經理吳柏宗於鴻泰集團20週年午宴共同切下象徵祝福與傳承的紀念蛋糕，為集團邁向下一個里程碑揭開序幕。（圖／鴻泰提供）

記者張佩芬／台北報導

鴻泰國際物流公司今(13)日中午在台北漢來大飯店舉辦20週年慶，公司董事總經理李怡廷表示，公司始終秉持「誠信、專業、效率、熱情」的經營理念，深耕國際物流市場，提供海運、空運、報關、倉儲及整合物流等全方位服務，穩健建立跨國物流營運實力，成為客戶值得信賴的物流夥伴，未來將邁向智慧物流，進入全新起點。

鴻泰屬於萬達集團，集團營運規模名列前茅，被業界稱為動物家族，公司別稱分別為貓熊、海豚、鯨魚、五花馬等，旗下子公司與孫公司超過20家。鴻泰是以鯨魚作為企業識別。

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萬達創辦人王成發出身自國內大型攬貨公司，1989成立萬達，他透過支持集團優秀高階創設新公司方式，讓集團事業多達2、30家，今日舉辦20週年慶的鴻泰，由王成發擔任李怡廷在鴻泰成立前，也是在國內大型攬貨公司任職過9年，在海空運承攬業有29年資歷。

目前，鴻泰在全球營業額逾新台幣百億，設有29個分公司，擁有超過600多人的國際物流服務團隊，營運比重海運約佔七成、空運佔運三成，主攻亞洲區間航線運務，歐美次之，建構完整的全球代理網絡，持續拓展國際服務版圖與跨國物流能量。面對全球供應鏈快速變遷與市場需求轉型，鴻泰積極優化營運體系，提昇數位化管理與供應鏈物流整合服務，致力為客戶打造更即時、高效且具競爭力的物流解決方案。

▲鴻泰20周年慶午宴大合照。（圖／鴻泰提供）

▲鴻泰20週年慶午宴大合照。（圖／鴻泰提供）

李怡廷表示：「物流產業不只是貨物運輸，更肩負串聯企業、產業與全球市場的重要使命。二十年來，鴻泰國際物流始終堅持以專業服務為核心，透過團隊合作與穩健經營，持續累積客戶信任與市場口碑，並與合作夥伴攜手成長。」

適逢成立20週年，公司邀請集團夥伴、海內外據點代表及全體同仁參加午宴。此次活動不僅象徵企業發展的重要里程碑，也藉此感謝所有夥伴多年來的支持與付出，共同見證鴻泰邁向下一個發展階段。

李怡廷表示，鴻泰國際物流將持續深化全球服務網絡，強化數位轉型與專業物流整合能力，以更靈活、高效且創新的服務模式，迎接全球物流產業的新挑戰。他說：「20年，是里程碑，更是全新的起點。」

未來，鴻泰國際物流不僅將持續拓展全球布局，更期望打造一個讓員工有成就感、讓客戶有安全感、讓合作夥伴願意長久同行的發展平台。

從今天開始，鴻泰國際物流將帶著過去20年累積的經驗與創業初衷，持續連結世界、傳遞價值，攜手全球夥伴共創永續未來，航向下一個更加精彩的里程碑。

關鍵字： 鴻泰國際20週年全新起點智慧物流

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