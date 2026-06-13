ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

3主管涉索回扣遭押！台泥綠能：去年主動提告　全力配合司法調查

▲台泥綠能漁電共生畫面。（圖／資料照）

▲台泥綠能漁電共生畫面。（圖／資料照）

記者陳瑩欣/台北報導

台泥（1101）集團旗下台泥綠能爆出3名高管強索逾5000萬回扣遭台南地檢署申請羈押獲法院裁准，台泥綠能今（13）日夜間發出聲明，指公司於去年配合司法機關調查過程中，即發現部分員工疑似涉及與廠商不當金錢往來情事，並已損及公司利益。公司第一時間即依內部程序進行停職調查及免職等處置，並於去年11月主動向檢調機關提出告訴，請求進一步追查是否仍有其他台泥綠能員工或外部廠商涉入相關不法行為。

台泥綠能指出，若後續調查確認相關人員確有違法情事，且造成公司損害，台泥綠能將依法追究相關人員及責任對象之民、刑事責任，並請求損害賠償，以維護公司及全體股東權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢察官訊問後認為，48歲王姓資深專案經理、49歲莊姓總經理特助、52歲謝姓副理暨工地主任等3人涉犯刑法第342條第1項背信罪、洗錢防製法第19條第1項洗錢等罪嫌；莊男另涉犯刑法第346條第1項恐嚇取財罪嫌。

由於檢方認定3人犯罪嫌疑重大，且有逃亡及湮滅、偽造、變造證據之虞，也有勾串共犯、證人之虞，因此於13日凌晨向法院聲請羈押禁見，並獲法院裁准。全案後續將由台南地檢署持續擴大追查相關金流、工程往來及有無其他涉案人員。

關鍵字： 標籤:**台泥綠能回扣案羈押禁見洗錢醜聞司法調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【及時跳開】警用機車禮讓行人　紅牌重機煞不住...1打2連3撞

推薦閱讀

SpaceX IPO太搶手！富邦人壽獲配金額大縮水　台灣散戶多全軍覆沒

SpaceX IPO太搶手！富邦人壽獲配金額大縮水　台灣散戶多全軍覆沒

全球首富馬斯克旗下的SpaceX的首次公開發行股票（IPO），吸引全球從主權基金、機構大戶到散戶的瘋搶認購，12日正式在美股上市掛牌，而此前IPO台灣散戶透過國內券商複委託配售幾乎全軍覆沒，大多僅能在上市後從市場掛單買進，至於向來是海外投資大咖富邦人壽今（13日）公告實際獲配金額675萬美元，僅是此前規劃認購金額約百分之一。

2026-06-13 15:41
台股超給力！13家金控5月賺進759億元　5家前5月獲利翻倍

台股超給力！13家金控5月賺進759億元　5家前5月獲利翻倍

5月台股上漲5806點漲幅14.9%，壽險投資、證券收益豐收， 13家金控自結5月稅後淨利759.04億元，累計前5月獲利合計達3673.92億元，年增136%，前5月累計獲利較去年同期翻倍成長有富邦金（2881）、元大金（2885）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）、國票金（2889）等五家。

2026-06-13 06:05
ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

台股下周將進入ETF除息高峰，其中規模逾千億擁有131萬股東人數的群益台灣精選高息（00919）以及有近百萬股東的主動統一台股增長（00981A）都在下周二（16日）同一天除息，2檔ETF也已公告此次配息組成全部來自「資本利得」，也就是這逾230萬存股族拿到股息，不會納入綜合所得稅計算，也不用繳保充保費。

2026-06-13 13:38
ETF溢價太高首見降配息！　00916公告每股配1.92元「對半砍」

ETF溢價太高首見降配息！　00916公告每股配1.92元「對半砍」

採年配息的國泰全球品牌50 ETF（00916） 在本月（6月）1日公告初配息每股預估配發3.8元現金股利，年化殖利率飆逾13%，吸引資金搶進，一度造成溢價最高來到11%，公司數度示警，且傳出可能大幅調降配息，根據最新公告，00916此次配息調降至1.92元，與初配公告金額直接對半砍。

2026-06-13 10:29
日股新王者！鎧俠上市18個月竄位　謝金河讚「產業革命領頭羊」

日股新王者！鎧俠上市18個月竄位　謝金河讚「產業革命領頭羊」

記憶體晶片大廠鎧俠 (Kioxia Holdings) 周五 (12 日) 取代豐田汽車 (Toyota)，成為日本市值龍頭企業，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書以「鎧俠的王者之路」為題發文指出，18個月前，鎧俠才正式上市，沒想到遇上記憶體的大時代，成為日股的新王者，鎧俠王者再起，也代表半導體正左右AI的未來。

2026-06-13 09:47
快訊／續凍漲！　中油宣布下周國內汽柴油價格不調整

快訊／續凍漲！　中油宣布下周國內汽柴油價格不調整

台灣中油公司今（13）日宣布，自下周一（15日）凌晨零時起至6月21日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

2026-06-13 14:03
3主管涉索回扣遭押！台泥綠能：去年主動提告　全力配合司法調查

3主管涉索回扣遭押！台泥綠能：去年主動提告　全力配合司法調查

台泥（1101）集團旗下台泥綠能爆出3名高管強索逾5000萬回扣遭台南地檢署申請羈押獲法院裁准，台泥綠能今（13）日夜間發出聲明，指公司於去年配合司法機關調查過程中，即發現部分員工疑似涉及與廠商不當金錢往來情事，並已損及公司利益。公司第一時間即依內部程序進行停職調查及免職等處置，並於去年11月主動向檢調機關提出告訴，請求進一步追查是否仍有其他台泥綠能員工或外部廠商涉入相關不法行為。

2026-06-13 21:33
鴻泰國際物流歡慶20週年　進入全新起點、邁向智慧物流

鴻泰國際物流歡慶20週年　進入全新起點、邁向智慧物流

鴻泰國際物流公司今(13)日中午在台北漢來大飯店舉辦20週年慶，公司董事總經理李怡廷表示，公司始終秉持「誠信、專業、效率、熱情」的經營理念，深耕國際物流市場，提供海運、空運、報關、倉儲及整合物流等全方位服務，穩健建立跨國物流營運實力，成為客戶值得信賴的物流夥伴，未來將邁向智慧物流，進入全新起點。

2026-06-13 16:20
中信銀出資7500萬美元　參與國發會「企業投資美國融資保證機制」

中信銀出資7500萬美元　參與國發會「企業投資美國融資保證機制」

2026-06-12 21:15
外派不是短期旅遊　黃志芳揭密台灣企業在鳳凰城的重要「生存關鍵」

外派不是短期旅遊　黃志芳揭密台灣企業在鳳凰城的重要「生存關鍵」

外貿協會董事長黃志芳主持的「james on Air」線上節目製作的youTube專輯，今年5月下旬為大家開箱鳳凰城無人計程車、台灣美食與台灣企業生活圈，本周接續揭密台灣企業在鳳凰城的重要「生存關鍵」，包括超市與醫療資源，黃志芳指出，鳳凰城有許許多多的企業，台灣企業真的來到這裡打拼，只有打拼事業是不夠的，因為人要生活，企業要運作。

2026-06-12 20:35

讀者迴響

熱門新聞

ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

台股5檔「抓去關」新名單　下周一起處置到6／29

大學生「月投5千買0050」適合嗎？過來人點頭

定期買2檔ETF　他做好套牢準備：留給家人

3大警訊全中！億元達人砍60％持股　示警台股恐探35000點

SpaceX IPO太搶手！富邦人壽獲配金額大縮水　台灣散戶多全軍覆沒

3主管涉索回扣遭押！台泥綠能：去年主動提告　全力配合司法調查

台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

魏哲家揭賴清德遠大計畫　解套缺水電

SpaceX飆漲22％　市值突破2兆美元！

快訊／聯電「超大咖賣壓」快清空！　00919從58萬張砍到剩1張

ETF溢價太高首見降配息！　00916公告每股配1.92元「對半砍」

台股超給力！13家金控5月賺進759億元　5家前5月獲利翻倍

盤點2026年前五月最強ETF TOP10

AI缺料浪潮下的記憶體籌資賽

鴻泰國際物流歡慶20週年　進入全新起點、邁向智慧物流

不僅SpaceX！　美國還有2家「科技大咖」將上市

被動元件攻高承壓！國巨秒填息卻鎖不住漲停　7檔亮燈陸續打開

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽

盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽
開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

暴怒男苗栗尋兄理論未果狂砸11車　又衝新竹縱火燒姊姊家被逮　

暴怒男苗栗尋兄理論未果狂砸11車　又衝新竹縱火燒姊姊家被逮　

黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

熱門快報

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366