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SpaceX掀太空AI革命　太空能源、散熱優勢卡位算力新戰場

▲▼SpaceX掛牌首秀站上161美元、市值突破2.1兆美元 躍居全美第六大。（圖／路透社）

▲SpaceX掛牌市值突破2.1兆美元 躍居全美第六大。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

SpaceX順利於美國時間6月12日以每股135美元發行，公司估值1.77兆美元（約56.45兆元台幣），成為史上最大IPO，野村投信指出，此次IPO釋出的核心敘事，是將AI算力從地面延伸至近地軌道，SpaceX計畫到（2027）年底前啟動太空AI運算測試，並規劃未來部署軌道資料中心衛星群，甚至申請最多100萬顆資料中心衛星的長期藍圖，這代表AI基礎建設，將從「地面電力與土地限制」轉為「太空能源與散熱優勢」，形成全新算力供給曲線。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文進一步分析表示，首先在「晶片端」，SpaceX已明確指出初期軌道AI系統將使用NVIDIA GPU，且單一AI衛星算力相當於一個GB300 AI機架。這意味未來若太空資料中心落地，NVIDIA將從地面雲端擴展至「軌道算力供應商」，需求上看倍數成長。另一方面，晶圓製造雖未直接點名台積電（2330），但先進AI晶片製造幾乎無法脫離其產能，形成隱形受惠鏈。

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其次在「雲端與AI服務端」，Alphabet、Microsoft、Amazon等企業正投入數兆美元建置AI基礎設施。SpaceX的軌道算力平台，等同為這些公司提供「非地面算力擴充選項」，未來可能形成混合雲（地面＋太空）模式，強化其長期競爭優勢。

再來在「能源與基礎設施邏輯」，SpaceX強調太空資料中心可透過太陽能持續供電，避免地面電網瓶頸。這呼應今（2026）年AI產業最大課題：電力不足。當AI投資被專業機構預估，至2028年仍有近3兆美元未來支出，算力資源已成為戰略資產。

樓克望強調，SpaceX IPO不只是單一公司上市，而是「重新定價AI基礎設施」，這些優勢，使得SpaceX即使短期存在估值壓力，長期仍具備產業影響力與想像空間，進一步觀察美國龍頭股優勢，今（2026）年的關鍵在於三點：首先、資本支出規模壓倒全球：四大科技巨頭AI投資預估到2030年將達5.3兆美元；其次、技術壟斷（GPU、雲端、軟體）：NVIDIA在AI晶片市場幾乎壟斷地位；最後、平台整合能力從晶片、雲到應用形成閉環。
 

關鍵字： 標籤:**SpaceXAI算力NVIDIA太空衛星IPO

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