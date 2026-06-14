台股狂洗三溫暖！他問「是不是水瓶座」　答案揭曉萬人笑瘋

▲有網友看台股「陰晴不定」想知道是否為水瓶座。示意圖。

圖文／鏡週刊

台股最近大洗三溫暖，還出現重挫急拉狀況，讓投資人心情起起落落，有網友就好奇詢問台股是否為個性難以捉摸的「水瓶座」，沒想到答案還真的是，留言狂吸逾8.6萬讚，讓網友笑瘋。

台股竟是水瓶座？ 真相曝光

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水瓶座屬於風象星座，常被外界認為個性難捉摸，想法天馬行空，如水流般善變，而台股最近面臨劇烈震盪，有網友就在Threads上發文，無奈問說「台股你是不是水瓶座」。

對此，有網友就指出，台股真的是水瓶座，因為台灣證券交易所是在1962年2月9日正式開業，留言一出吸引大批網友按讚。

不少水瓶座網友也笑說「專業！本來想說「水瓶座躺著也中槍」，現在只能乖乖閉嘴了」、「水瓶座本來要出來反駁，默默的...退下了（掩面）」、「水瓶座路過，本來想說點什麼…欸不是啊….你舉證這麼強是想怎樣」、「水瓶座與非水瓶座都沈默了」。



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