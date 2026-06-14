韓股拚MSCI升級！外資提前卡位　台股AI族群面臨資金排擠壓力





▲韓股挑戰重回MSCI「已開發國家」評價，市場緊盯台股連動影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

韓股今年漲勢凌厲，隨著MSCI即將公布市場分類審查，南韓是否有機會重返已開發市場觀察名單，成為國際資金關注焦點。市場人士認為，若南韓升級題材持續發酵，外資可能提前卡位韓股，台股AI族群短線則面臨資金排擠挑戰。

《彭博社》報導，南韓股市在經歷多年來最劇烈震盪的一週後，正接近長期追逐的重要里程碑，也就是取得MSCI已開發市場地位的潛在路徑。MSCI預計於6月23日進行市場分類審查，外界關注南韓是否會被納入升級觀察名單，作為未來邁向已開發市場的前一步。

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今年以來，韓股表現強勁，Kospi指數飆漲逾90%，成為全球表現最佳的主要股市指標之一。漲勢主要受到人工智慧與半導體題材帶動，其中三星電子與SK海力士合計占Kospi權重超過一半，使南韓股市與全球AI投資熱潮連動更深。

不過，快速上漲也讓韓股波動明顯升高。近幾日Kospi多次觸發交易所防護機制，市場震盪幅度升至全球主要股市中少見的水準。儘管多數投資人預期MSCI短期內仍會將南韓維持在新興市場分類，但部分市場人士認為，南韓升級只是時間問題。

分析人士指出，南韓近年推動多項資本市場改革，包括恢復放空交易、規劃延長韓元交易時間等，均有助改善外資進入市場的便利性。南韓總統李在明也將資本市場改革列為政策重點，進一步強化市場對未來升級的期待。

南韓過去曾被列入MSCI已開發市場觀察名單，但2014年因市場可及性與外匯限制等問題遭移除。此後南韓持續推動改革，試圖改善國際投資人參與市場的便利性，也讓本次MSCI審查更受市場矚目。

若南韓成功升級至MSCI已開發市場指數，可能帶來可觀資金流入。法國巴黎銀行估計，隨著追蹤指數的基金調整投資組合，南韓股市有望吸引約300億美元（約新台幣9486.45億元）資金。

本土法人觀察，對台股而言，南韓MSCI升級題材並非單純利空，但短線資金排擠壓力不容忽視。由於台股與韓股同屬亞洲AI供應鏈核心市場，外資在區域配置上常將台積電、三星電子、SK海力士等權值股放在同一籃子比較。若韓股升級預期升溫，外資可能先行加碼三星、SK海力士等半導體龍頭，台股高基期AI族群恐面臨資金轉向壓力。

法人認為，台股近期漲勢同樣受AI題材支撐，台積電（2330）、AI伺服器、散熱、PCB、先進封裝等族群已吸引大量國際資金進駐。若韓股在MSCI升級題材加持下成為新的資金追逐焦點，部分外資可能調整台韓科技股配置，使台股AI族群短線承壓。

不過，若從中長線觀察，南韓升級也可能改變MSCI新興市場指數權重結構。南韓目前是MSCI新興市場指數重要成分市場，若未來正式升級並自新興市場指數移出，台灣在新興市場指數中的相對權重反而可能提高，對被動型資金配置形成支撐。

市場人士表示，南韓MSCI升級題材對台股的影響，關鍵在於外資是「加碼亞洲AI供應鏈」，還是「從台股轉向韓股」。若國際資金同步看好AI半導體需求，台韓股市都有機會受惠；但若外資短線追逐韓股升級行情，台股AI高基期族群可能面臨震盪整理。

整體來看，南韓股市拚MSCI升級，不只牽動韓股資金行情，也將影響亞股資金版圖。隨著AI與半導體成為全球資金主線，台股與韓股既是共同受惠市場，也將在外資重新配置下形成更明顯的競爭關係。