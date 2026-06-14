SpaceX造富名單曝光！　馬斯克20年盟友持股飆2.56兆





▲特斯拉創辦人馬斯克因SpaceX上市成為全世界首位身價破兆美元的人。（圖／路透）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX完成史上最大規模IPO，12日正式在美股掛牌上市，首日股價大漲近2成，讓SpaceX市值突破2.1兆美元。這場太空產業史詩級上市案，不只讓馬斯克財富再度暴增，也讓早期股東、員工、矽谷創投與華爾街投行全數成為贏家。

《金融時報》報導，SpaceX此次IPO募資規模高達750億美元，創下全球史上最大首次公開募股紀錄。公司IPO價格為每股135美元，掛牌首日收盤報160.95美元，漲幅約19.2%，公司市值一舉突破2.1兆美元。

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這場IPO最受矚目的大贏家之一，是馬斯克長達20年的盟友Antonio Gracias。他透過旗下投資公司Valor Equity Partners及29個關聯實體，累積持有接近SpaceX A類股7%的股份，隨著SpaceX上市後估值飆升，持股價值達810億美元，約新台幣2.56兆元，成為最大單一贏家。

SpaceX上市誰賺最大？造富名單一次看

第1名

馬斯克20年盟友Antonio Gracias：持股市值約2.56兆元





▲馬斯克20年盟友，投資公司Valor Equity Partners執行長Antonio Gracias。（圖／取自Valor Equity Partners官網）

Antonio Gracias是此次SpaceX上市案中最受關注的單一受益者。他長期跟隨馬斯克，透過Valor Equity Partners與多個關聯實體押注SpaceX，持有接近A類股7%股份。

以報導估算，這批持股價值約810億美元，折合約新台幣2.56兆元。換言之，Antonio Gracias憑藉多年布局，在SpaceX上市後一舉躍升為最大單一贏家。

第2名

馬斯克：身價衝上1.1兆美元

SpaceX上市後估值突破2兆美元，也讓馬斯克身價進一步膨脹。報導指出，SpaceX成功掛牌後，馬斯克個人財富估計達1.1兆美元，成為全球首位兆萬富翁。

這也代表，SpaceX不只是馬斯克旗下最具想像空間的事業之一，更成為推升他個人財富版圖的關鍵資產。

第3名

SpaceX員工：數千人一夕成百萬富翁





▲全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX於12日正式掛牌上市，估值直逼1.77兆美元。（圖／達志影像／美聯社）

SpaceX估值在不到一年內，從約4000億美元大幅攀升至超過2兆美元，也讓許多現任與前任員工迎來財富大躍升。

報導指出，數千名SpaceX員工因持股或股票獎酬，一夕之間成為百萬富翁。部分前員工甚至透過名為「Stonks」的WhatsApp群組，密切追蹤公司上市進度，對財富快速成長感到難以置信。

曾任SpaceX總法律顧問至2020年的投資人David Anderman形容，這批因SpaceX致富的員工與投資人，未來可能形成新的「SpaceX黑幫」，規模甚至可能超越當年由馬斯克、Peter Thiel等人組成的「PayPal黑幫」。

第4名

矽谷創投：紅杉、a16z等獲利數十億美元

SpaceX上市也讓矽谷創投圈大豐收。包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Andreessen Horowitz、Founders Fund與137 Ventures等知名創投機構，都因早期投資SpaceX而實現數十億美元獲利。

137 Ventures合夥人Christian Garrett表示，SpaceX是美國企業家精神的代表，最初是為了把發射能力從俄羅斯手中帶回美國，之後一路發展成今日規模。

第5名

華爾街投行：22家銀行分食5億美元承銷費

除了股東與員工，華爾街投行也在這場IPO中大賺一筆。SpaceX此次上市共有22家銀行參與，高盛與摩根士丹利成為最大贏家，兩家公司各自從5億美元承銷費中拿下約1億美元。

美國銀行、摩根大通與花旗也分別進帳約7500萬美元。以公開發行交易來看，這筆5億美元承銷費同樣創下歷史級紀錄。

第6名

長線基金拿7成 避險基金僅分到1成

SpaceX此次IPO之所以備受市場追捧，從配售過程就可看出端倪。報導指出，IPO籌備長達6個月，高盛與摩根士丹利團隊進駐SpaceX位於洛杉磯附近霍桑的辦公室，協助撰寫招股書、安排投資人會議，並規劃配售策略。

由於投資人需求極為踴躍，超過20名投資人各自獲配逾10億美元股票，規模達過往任何IPO紀錄的10倍。

在配售過程中，馬斯克透過視訊參與決策，SpaceX總裁Gwynne Shotwell與財務長Bret Johnsen也親自檢視訂單簿。承銷團最後將約70%的發行股份分配給長線基金、主權財富基金與馬斯克長期友人，散戶取得約20%，避險基金則被壓縮至約10%，藉此降低上市後短線拋售壓力。

其他

台灣投資人也參戰 富邦人壽獲配有限





▲富邦金控董事長蔡明興。（圖／記者李毓康攝）

台灣法人方面，富邦金代富邦人壽公告，已完成參與SpaceX IPO相關申購作業，並依獲配結果補充公告，實際取得5萬股普通股。依IPO每股價格135美元計算，交易總金額為675萬美元，不含交易佣金及相關稅費。

富邦人壽先前規劃認購金額約6億美元，最終實際獲配675萬美元，僅約原規劃金額的百分之一，也凸顯SpaceX IPO在全球資金圈的搶手程度。

若以SpaceX首日收盤價160.95美元計算，富邦人壽以135美元認購5萬股，帳上獲利約130萬美元，折合約新台幣4000萬元。

蔡明興看好SpaceX：太空產業獨占領導者

富邦金董事長蔡明興日前也曾談到對SpaceX IPO的看法。他表示，曾親自造訪SpaceX加州工廠，認為其技術實力領先競爭對手10年，是「太空產業獨占領導者」。

蔡明興指出，SpaceX開發的火箭可多次重複使用，發射成本為全球最低，其財務長甚至預期，未來成本有機會再降至目前的十分之一。

他也提到，SpaceX旗下星鏈（Starlink）目前全球用戶約1000萬，一年已經賺到40多億美元。若未來能將AI算力中心搬上太空，由於太空處於零下40度低溫環境，可望大幅節省龐大散熱成本。

蔡明興認為，投資SpaceX也許短期可能套牢，但若以3年、5年、10年長期角度來看，前景仍然樂觀。

SpaceX此次上市受到市場追捧，主因不只是火箭發射與衛星網路業務，更包括馬斯克描繪的長期太空願景。

報導指出，SpaceX招股書內容長達20萬字，提到火星殖民、月球城市、小行星採礦，以及軌道AI資料中心等計畫，試圖說服投資人相信SpaceX不只是太空公司，而是未來太空基礎建設平台。

不過，高估值也意味著高風險。SpaceX仍面臨龐大資本支出、虧損壓力，以及馬斯克高度集中的控制權。對投資人來說，這場IPO既是押注太空經濟與AI基礎設施的長線機會，也是一場對馬斯克執行力與願景的豪賭。