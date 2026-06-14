ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

SpaceX造富名單曝光！　馬斯克20年盟友持股飆2.56兆

▲特斯拉創辦人馬斯克因SpaceX上市成為全世界首位身價破兆美元的人。（圖／路透）

▲特斯拉創辦人馬斯克因SpaceX上市成為全世界首位身價破兆美元的人。（圖／路透）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX完成史上最大規模IPO，12日正式在美股掛牌上市，首日股價大漲近2成，讓SpaceX市值突破2.1兆美元。這場太空產業史詩級上市案，不只讓馬斯克財富再度暴增，也讓早期股東、員工、矽谷創投與華爾街投行全數成為贏家。

《金融時報》報導，SpaceX此次IPO募資規模高達750億美元，創下全球史上最大首次公開募股紀錄。公司IPO價格為每股135美元，掛牌首日收盤報160.95美元，漲幅約19.2%，公司市值一舉突破2.1兆美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場IPO最受矚目的大贏家之一，是馬斯克長達20年的盟友Antonio Gracias。他透過旗下投資公司Valor Equity Partners及29個關聯實體，累積持有接近SpaceX A類股7%的股份，隨著SpaceX上市後估值飆升，持股價值達810億美元，約新台幣2.56兆元，成為最大單一贏家。

SpaceX上市誰賺最大？造富名單一次看

第1名
馬斯克20年盟友Antonio Gracias：持股市值約2.56兆元

▲馬斯克20年盟友，投資公司Valor Equity Partners執行長Antonio Gracias。（圖／取自Valor Equity Partners官網）

▲馬斯克20年盟友，投資公司Valor Equity Partners執行長Antonio Gracias。（圖／取自Valor Equity Partners官網）

Antonio Gracias是此次SpaceX上市案中最受關注的單一受益者。他長期跟隨馬斯克，透過Valor Equity Partners與多個關聯實體押注SpaceX，持有接近A類股7%股份。

以報導估算，這批持股價值約810億美元，折合約新台幣2.56兆元。換言之，Antonio Gracias憑藉多年布局，在SpaceX上市後一舉躍升為最大單一贏家。

第2名
馬斯克：身價衝上1.1兆美元

SpaceX上市後估值突破2兆美元，也讓馬斯克身價進一步膨脹。報導指出，SpaceX成功掛牌後，馬斯克個人財富估計達1.1兆美元，成為全球首位兆萬富翁。

這也代表，SpaceX不只是馬斯克旗下最具想像空間的事業之一，更成為推升他個人財富版圖的關鍵資產。

第3名
SpaceX員工：數千人一夕成百萬富翁

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX於12日正式掛牌上市，估值直逼1.77兆美元。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX於12日正式掛牌上市，估值直逼1.77兆美元。（圖／達志影像／美聯社）

SpaceX估值在不到一年內，從約4000億美元大幅攀升至超過2兆美元，也讓許多現任與前任員工迎來財富大躍升。

報導指出，數千名SpaceX員工因持股或股票獎酬，一夕之間成為百萬富翁。部分前員工甚至透過名為「Stonks」的WhatsApp群組，密切追蹤公司上市進度，對財富快速成長感到難以置信。

曾任SpaceX總法律顧問至2020年的投資人David Anderman形容，這批因SpaceX致富的員工與投資人，未來可能形成新的「SpaceX黑幫」，規模甚至可能超越當年由馬斯克、Peter Thiel等人組成的「PayPal黑幫」。

第4名
矽谷創投：紅杉、a16z等獲利數十億美元

SpaceX上市也讓矽谷創投圈大豐收。包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Andreessen Horowitz、Founders Fund與137 Ventures等知名創投機構，都因早期投資SpaceX而實現數十億美元獲利。

137 Ventures合夥人Christian Garrett表示，SpaceX是美國企業家精神的代表，最初是為了把發射能力從俄羅斯手中帶回美國，之後一路發展成今日規模。

第5名
華爾街投行：22家銀行分食5億美元承銷費

除了股東與員工，華爾街投行也在這場IPO中大賺一筆。SpaceX此次上市共有22家銀行參與，高盛與摩根士丹利成為最大贏家，兩家公司各自從5億美元承銷費中拿下約1億美元。

美國銀行、摩根大通與花旗也分別進帳約7500萬美元。以公開發行交易來看，這筆5億美元承銷費同樣創下歷史級紀錄。

第6名
長線基金拿7成　避險基金僅分到1成

SpaceX此次IPO之所以備受市場追捧，從配售過程就可看出端倪。報導指出，IPO籌備長達6個月，高盛與摩根士丹利團隊進駐SpaceX位於洛杉磯附近霍桑的辦公室，協助撰寫招股書、安排投資人會議，並規劃配售策略。

由於投資人需求極為踴躍，超過20名投資人各自獲配逾10億美元股票，規模達過往任何IPO紀錄的10倍。

在配售過程中，馬斯克透過視訊參與決策，SpaceX總裁Gwynne Shotwell與財務長Bret Johnsen也親自檢視訂單簿。承銷團最後將約70%的發行股份分配給長線基金、主權財富基金與馬斯克長期友人，散戶取得約20%，避險基金則被壓縮至約10%，藉此降低上市後短線拋售壓力。

其他
台灣投資人也參戰　富邦人壽獲配有限

▲富邦金控董事長蔡明興。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦金控董事長蔡明興。（圖／記者李毓康攝）

台灣法人方面，富邦金代富邦人壽公告，已完成參與SpaceX IPO相關申購作業，並依獲配結果補充公告，實際取得5萬股普通股。依IPO每股價格135美元計算，交易總金額為675萬美元，不含交易佣金及相關稅費。

富邦人壽先前規劃認購金額約6億美元，最終實際獲配675萬美元，僅約原規劃金額的百分之一，也凸顯SpaceX IPO在全球資金圈的搶手程度。

若以SpaceX首日收盤價160.95美元計算，富邦人壽以135美元認購5萬股，帳上獲利約130萬美元，折合約新台幣4000萬元。

蔡明興看好SpaceX：太空產業獨占領導者

富邦金董事長蔡明興日前也曾談到對SpaceX IPO的看法。他表示，曾親自造訪SpaceX加州工廠，認為其技術實力領先競爭對手10年，是「太空產業獨占領導者」。

蔡明興指出，SpaceX開發的火箭可多次重複使用，發射成本為全球最低，其財務長甚至預期，未來成本有機會再降至目前的十分之一。

他也提到，SpaceX旗下星鏈（Starlink）目前全球用戶約1000萬，一年已經賺到40多億美元。若未來能將AI算力中心搬上太空，由於太空處於零下40度低溫環境，可望大幅節省龐大散熱成本。

蔡明興認為，投資SpaceX也許短期可能套牢，但若以3年、5年、10年長期角度來看，前景仍然樂觀。

SpaceX此次上市受到市場追捧，主因不只是火箭發射與衛星網路業務，更包括馬斯克描繪的長期太空願景。

報導指出，SpaceX招股書內容長達20萬字，提到火星殖民、月球城市、小行星採礦，以及軌道AI資料中心等計畫，試圖說服投資人相信SpaceX不只是太空公司，而是未來太空基礎建設平台。

不過，高估值也意味著高風險。SpaceX仍面臨龐大資本支出、虧損壓力，以及馬斯克高度集中的控制權。對投資人來說，這場IPO既是押注太空經濟與AI基礎設施的長線機會，也是一場對馬斯克執行力與願景的豪賭。

關鍵字： SpaceXIPO馬斯克全球首富太空產業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【麥共啦惦惦】阿嬤給司機200元小費！還沒問就被霸氣封口

推薦閱讀

SpaceX造富名單曝光！　馬斯克20年盟友持股飆2.56兆

SpaceX造富名單曝光！　馬斯克20年盟友持股飆2.56兆

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX完成史上最大規模IPO，12日正式在美股掛牌上市，吸引全球主權基金、機構大戶到散戶瘋搶認購。這場上市盛宴不只讓馬斯克身價再度暴增，也讓跟隨他長達20年的盟友Antonio Gracias成為最大單一贏家，持股市值高達810億美元，約新台幣2.56兆元。

2026-06-14 11:35
AI狂潮引發供應危機，前五大企業SSD品牌營收衝破184.6億美元創新高

AI狂潮引發供應危機，前五大企業SSD品牌營收衝破184.6億美元創新高

根據TrendForce最新Enterprise SSD產業調查，受到AI Agent服務普及與CSP業者強勁訂單帶動，2026年第一季全球前五大Enterprise SSD品牌廠營收再度創下新高，單季營收較前一季度成長86.1%，突破184.6億美元。

2026-06-14 10:55
韓股拚MSCI升級！外資提前卡位　台股AI族群面臨資金排擠壓力

韓股拚MSCI升級！外資提前卡位　台股AI族群面臨資金排擠壓力

韓股今年漲勢凌厲，隨著MSCI即將公布市場分類審查，南韓是否有機會重返已開發市場觀察名單，成為國際資金關注焦點。市場人士認為，若南韓升級題材持續發酵，外資可能提前卡位韓股，台股AI族群短線則面臨資金排擠挑戰。

2026-06-14 10:53
SpaceX掀太空AI革命　太空能源、散熱優勢卡位算力新戰場

SpaceX掀太空AI革命　太空能源、散熱優勢卡位算力新戰場

SpaceX順利於美國時間6月12日以每股135美元發行，公司估值1.77兆美元（約56.45兆元台幣），成為史上最大IPO，野村投信指出，此次IPO釋出的核心敘事，是將AI算力從地面延伸至近地軌道，SpaceX計畫到（2027）年底前啟動太空AI運算測試，並規劃未來部署軌道資料中心衛星群，甚至申請最多100萬顆資料中心衛星的長期藍圖，這代表AI基礎建設，將從「地面電力與土地限制」轉為「太空能源與散熱優勢」，形成全新算力供給曲線。

2026-06-14 06:05
3主管涉索回扣遭押！台泥綠能：去年主動提告　全力配合司法調查

3主管涉索回扣遭押！台泥綠能：去年主動提告　全力配合司法調查

台泥（1101）集團旗下台泥綠能爆出3名高管強索逾5000萬回扣遭台南地檢署申請羈押獲法院裁准，台泥綠能今（13）日夜間發出聲明，指公司於去年配合司法機關調查過程中，即發現部分員工疑似涉及與廠商不當金錢往來情事，並已損及公司利益。公司第一時間即依內部程序進行停職調查及免職等處置，並於去年11月主動向檢調機關提出告訴，請求進一步追查是否仍有其他台泥綠能員工或外部廠商涉入相關不法行為。

2026-06-13 21:33
鴻泰國際物流歡慶20週年　進入全新起點、邁向智慧物流

鴻泰國際物流歡慶20週年　進入全新起點、邁向智慧物流

鴻泰國際物流公司今(13)日中午在台北漢來大飯店舉辦20週年慶，公司董事總經理李怡廷表示，公司始終秉持「誠信、專業、效率、熱情」的經營理念，深耕國際物流市場，提供海運、空運、報關、倉儲及整合物流等全方位服務，穩健建立跨國物流營運實力，成為客戶值得信賴的物流夥伴，未來將邁向智慧物流，進入全新起點。

2026-06-13 16:20
SpaceX IPO太搶手！富邦人壽獲配金額大縮水　台灣散戶多全軍覆沒

SpaceX IPO太搶手！富邦人壽獲配金額大縮水　台灣散戶多全軍覆沒

全球首富馬斯克旗下的SpaceX的首次公開發行股票（IPO），吸引全球從主權基金、機構大戶到散戶的瘋搶認購，12日正式在美股上市掛牌，而此前IPO台灣散戶透過國內券商複委託配售幾乎全軍覆沒，大多僅能在上市後從市場掛單買進，至於向來是海外投資大咖富邦人壽今（13日）公告實際獲配金額675萬美元，僅是此前規劃認購金額約百分之一。

2026-06-13 15:41
快訊／續凍漲！　中油宣布下周國內汽柴油價格不調整

快訊／續凍漲！　中油宣布下周國內汽柴油價格不調整

台灣中油公司今（13）日宣布，自下周一（15日）凌晨零時起至6月21日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

2026-06-13 14:03
ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

台股下周將進入ETF除息高峰，其中規模逾千億擁有131萬股東人數的群益台灣精選高息（00919）以及有近百萬股東的主動統一台股增長（00981A）都在下周二（16日）同一天除息，2檔ETF也已公告此次配息組成全部來自「資本利得」，也就是這逾230萬存股族拿到股息，不會納入綜合所得稅計算，也不用繳保充保費。

2026-06-13 13:38
ETF溢價太高首見降配息！　00916公告每股配1.92元「對半砍」

ETF溢價太高首見降配息！　00916公告每股配1.92元「對半砍」

採年配息的國泰全球品牌50 ETF（00916） 在本月（6月）1日公告初配息每股預估配發3.8元現金股利，年化殖利率飆逾13%，吸引資金搶進，一度造成溢價最高來到11%，公司數度示警，且傳出可能大幅調降配息，根據最新公告，00916此次配息調降至1.92元，與初配公告金額直接對半砍。

2026-06-13 10:29

讀者迴響

熱門新聞

ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

台股5檔「抓去關」新名單　下周一起處置到6／29

SpaceX IPO太搶手！富邦人壽獲配金額大縮水　台灣散戶多全軍覆沒

大學生「月投5千買0050」適合嗎？過來人點頭

SpaceX造富名單曝光！　馬斯克20年盟友持股飆2.56兆

SpaceX掀太空AI革命　太空能源、散熱優勢卡位算力新戰場

定期買2檔ETF　他做好套牢準備：留給家人

3主管涉索回扣遭押！台泥綠能：去年主動提告　全力配合司法調查

3大警訊全中！億元達人砍60％持股　示警台股恐探35000點

台股難捉摸是水瓶座？答案笑翻8.6萬人

盤點2026年前五月最強ETF TOP10

魏哲家揭賴清德遠大計畫　解套缺水電

台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

ETF溢價太高首見降配息！　00916公告每股配1.92元「對半砍」

AI缺料浪潮下的記憶體籌資賽

元大金通過配發股利2.2元　投信換股案保障股東異議權行使

快訊／聯電「超大咖賣壓」快清空！　00919從58萬張砍到剩1張

韓股拚MSCI升級！外資提前卡位　台股AI族群面臨資金排擠壓力

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽

盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽
黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

黃子鵬飆「Maddux紀錄」謙稱運氣好　賽後狂謝隊友：野手很辛苦

黃子鵬飆「Maddux紀錄」謙稱運氣好　賽後狂謝隊友：野手很辛苦

開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

熱門快報

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366