351萬股民注意！21檔台股ETF除息秀拼場　補充保費安全水位曝光

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

6月台股ETF除息秀登場，估月底前共有21檔台股ETF將陸續除息，合計受益人數達351萬21人，其中群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、復華台灣科技優息（00929）受益人數居前3大。高股息ETF投資人最關心配息入袋後是否被扣二代健保補充保費，《ETtoday》依各投信配息來源公告推估，本波共有9檔要計算免扣補充保費安全張數，另有多檔因股利與利息所得占比為0，相當於入袋金額完全不必煩惱加課補充保費。

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根據CMONEY、各投信公司公告的資料統計，6月底前除息台股ETF中，00919受益人數達131萬4018人最多，預計配息1元，現金股利殖利率約3.2552%，預估年化配息率13.25%，除息日為6月16日；00981A受益人數99萬245人居次，預計配息0.63元，年化配息率8.24%，除息日同為6月16日。

復華台灣科技優息（00929）受益人數40萬9737人排名第3，預計配息0.26元，年化配息率10.57%，除息日為6月17日；大華優利高填息30（00918）受益人數27萬3025人，預計配息1.26元，年化配息率16.34%，為本波除息ETF中配息金額較高者之一。

補充保費安全水位怎麼看

依現行二代健保補充保費規定，單次給付股利所得或利息所得達新台幣2萬元以上，須扣取2.11%補充保費。因此，ETF配息來源中若股利所得與利息所得占比愈高，投資人可持有的免扣補充保費安全張數就愈低。

不過，本次安全水位並非投信業者公告，而是《ETtoday》依各投信公布的配息來源資料，從「股利所得＋利息所得」占比推估而來，供投資人參考。若配息來源中股利與利息所得占比為0，代表該次配息不涉及補充保費問題，相當於入袋金額完全不必煩惱加課補充保費。

9檔配息來源含股利+利息，補充保費安全張數一次看

富邦特選高股息30（00900）：

預計配息0.075元，股利加利息所得占比20%，推估1333張以內免課補充保費。



凱基優選高股息30（00915）：

預計配息0.45元，股利加利息所得占比42.22%，推估105張以內免課補充保費。



中信綠能及電動車（00896）：

預計配息1.25元，股利加利息所得占比2.08%，推估760張以內免課補充保費。



富邦旗艦50（009802）：

預計配息0.198元，股利加利息所得占比9.6%，推估1052張以內免課補充保費。



台新永續高息中小（00936）：

預計配息0.12元，股利加利息所得占比100%，推估166張以內免課補充保費。



FT臺灣永續高息（00961）：

預計配息0.15元，股利加利息所得占比2%，推估9090張以內免課補充保費。



富邦臺灣優質高息（00730）：

預計配息0.11元，股利加利息所得占比18.18%，推估1000張以內免課補充保費。



玉山市值動能50（009803）：

預計配息0.5元，股利加利息所得占比14.8%，推估270張以內免課補充保費。



野村趨勢動能高息（00944）：

預計配息0.054元，股利加利息所得占比100%，推估370張以內免課補充保費。

8檔股利加利息占比為0 入袋金額免煩惱補充保費

本波21檔除息ETF中，也有多檔配息來源中股利與利息所得占比為0，代表該次配息不涉及二代健保補充保費問題，相當於入袋金額完全不必煩惱加課補充保費。

包括群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、中信成長高股息（00934）、凱基台灣AI50（00952）、兆豐龍頭等權重（00921）、台新AI優息動能（00962）、兆豐電子高息等權（00943）、富邦淨零ESG50（009809）等8檔，配息來源中股利加利息所得占比皆為0。

4檔尚未揭露 投資人除息前要留意

另有4檔ETF配息來源尚未揭露，包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、主動第一金台股優（00994A）、第一金工業30（00728），至截稿前仍無法推估補充保費安全張數。

投資人若持有張數較高，仍應留意後續投信公布的配息組成，確認是否涉及股利所得或利息所得，以免實際入帳時被扣取補充保費。

00919受益人破131萬、00981A逼近百萬人

從受益人數來看，高股息ETF仍是本波除息主角。00919受益人數達131萬4018人，居21檔之冠；00981A受益人數99萬245人居次；00929受益人數40萬9737人排名第3。

此外，00918受益人數27萬3025人，00900受益人數13萬9782人，00915受益人數7萬7193人，顯示即使台股高檔震盪，投資人對穩定現金流商品仍有高度需求。