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美國線搶運潮估7月初結束、運價開始鬆動　後續看歐洲線表現

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲美東線搶適用美國10%臨時關稅的貨，估計本月底前就需裝船運出。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

國內兩家美國線超大型攬貨公司負責人指出，美國7月24日到期的10%臨時關稅，在近兩個月引發一波出貨潮，估計美東線本月底、美西線7月第二周出的貨就會趕不上10%關稅，因此美國線目前的高運價，估計在7月第一周與第二周就會分別出現鬆動，接下來就看歐洲線運價上漲的力道能持續多久。

攬貨業分析，美國10%臨時關稅，是以貨物到港日作為關稅計算基礎，雖然過去曾經允許已經在途的貨載可以沿用舊關稅，但因具有不確定性，託運人都還是會儘量以到港日安排出貨時間。

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兩家歐洲籍船公司與一家亞洲籍貨櫃船公司高階坦承，估計7月開始搶運的貨載就會日益消退，加上美國5月消費者物價指數(CPI)年增率攀升至4.2%，創下逾3年來新高，通膨惡化，今年美國線因為關稅問題提早到來的旺季，是很可能造成傳統的第三季旺季不旺，不過第二季會是業績很好的一季，6月收的高價貨也會反應在7月業績。

稍早中國大陸航運網站對於中遠海運公佈美國線要自7月1日開始每大箱(40呎櫃)調升3000美元，造成馬士基、地中海航運(MSC)、達飛航運等等頭部船公司紛紛跟進，認為中遠海運的此次官宣，無疑是為7月的美線運價走勢「定了調」並形容是「板上釘釘」。

對此陽明海運前董事長謝志堅則認為，船公司對於調升運價都會儘量報高一點，以免錯失漲價機會，但是喊漲不代表真能漲得成，美國進口商因為擔心7月24日之後新的關稅會高於目前的10%，是有搶運動作，美國進口商在這波搶運潮之後，接下來因為通膨可能壓低消費者購買意願，加上美伊戰爭一旦結束，油價回跌，商品售價會跟著回跌，也不敢有太多存貨。

陽明海運在公布今年5月營收時表示，為因應成本上升壓力與潛在供應鏈中斷風險，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，推升訂艙需求，促使艙位供應趨緊，並進而支撐近期運價走強趨勢。

攬貨業者則指出，提前拉貨，就會提前結束進貨，歐洲線搶運狀況沒有美國線那麼明顯，運價起漲時間較晚，運費水平也低於同樣是長航程的美東線，後續運價上漲空間估計會高於美國線，可望彌補美國線第三季回落的運價。

關鍵字： 美國線搶運潮結束運價鬆動歐洲線表現

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