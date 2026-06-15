高股息ETF「像吃興奮劑」　暴力補漲

▲高股息ETF今年股價狂飆，配息也創高，讓存股族大豐收。



圖文／鏡週刊

股價牛皮的高股息 ETF今年展開逆襲，老大哥0056（元大高股息）漲破50元，國民ETF 00878（國泰永續高股息）登頂30元大關，00929（復華台灣科技優息）今年來報酬率狂飆逾7成，而00919（群益台灣精選高息）則配出1元新高，年化配息率達13.1％。

「以前買高股息ETF，是圖個一年能配息6％～8％，沒想到現在不只配息加倍送，連股價都像吃了興奮劑。」不敗教主陳重銘道出存股族甜蜜的煩惱，由於聯電、聯發科等權值股頻創天價，落後補漲的資金瘋狂湧入高股息ETF的成分股中，引爆一場「暴力補漲」行情。

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高股息ETF股價噴發，且大方配息，打造出動輒雙位數的殖利率，令投資人驚喜，以大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高股息（00919）來看，股價破30元大關，公告最新配息金額依序為1.26元、1元，年化配息率來到13％，單週吸粉逾5萬人上車。

月配息始祖復華台灣科技優選（00929）也是吸金又吸粉，近期月配息翻倍，調升至0.26元，以股價29.51元換算年化殖利率達10.5％。

投資達人股添樂觀察，高股息ETF之所以能揮別「阿伯定存股」的形象，是它的帳上累積極為雄厚的「資本利得」，當成分股股價翻倍，ETF淨值跟著水漲船高，配息時就更有底氣，甚至有「加倍送」的驚喜。

而大盤目前平均殖利率降至1.6％歷史低檔，反觀高股息ETF殖利率都有4％以上，前段班甚至突破雙位數，股添樂認為，高股息ETF可攻可守。

至於存股族憂心已經漲這麼多了，要不要先賣一趟？等跌下來再買？股添樂直言，成分股聯電、聯發科的故事未完待續，輕易下車可能錯過主升段，「現在才是剛開始，高股息ETF存股族沒有必要急著換車。」



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