高股息ETF賺3年股息該下車？　不敗教主教戰2劇本

▲高股息ETF奔天價，不敗教主陳重銘建議存股族續抱，搶短族可逢高分批賣出。



圖文／鏡週刊

原本為了長期安穩領息而存股高股息ETF，眼見今年股價一路衝高，存股族賺進大筆價差，甚至漲到3年份的股息都入袋，面對高股息ETF存股變飆股，來到歷史高檔，投資人正糾結該續抱還是落袋為安？不敗教主陳重銘解析，答案不在市場，而是回歸投資人身上，「先想清楚當初買進的目的，再決定下一步怎麼走。」

「持有300張00929，帳面翻倍賺了將近500萬，我該賣嗎？」、「當初成本18元的00919，漲到30元，覺得好暈，要不要先跑？」滿手高股息ETF的存股族因漲太多而焦慮，陳重銘建議，必須先問自己是哪一種人？當初買進的目的是什麼？

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1、存股退休領息：抱緊處理

「如果你的目標是存退休金，靠領息過生活，那就不該賣。」陳重銘強調，這類投資人應守紀律，既然是存退休金，目標就要存到500張、甚至1,000張，唯有累積足夠的張數，才能在退休時享有可觀的息收，這才是真正的長期投資。

陳重銘說，存股最難的不是買賣，而是抱得住，「你要守紀律，堅持下去！不要因為股價漲了30％、滾翻倍，就草率地賣出，結果之後買不回來，反而中斷『複利』效應。」陳重銘強調，只要這檔ETF的原始成本殖利率依然漂亮，「股價波動其實跟存股族沒關係。」

2、搶短賺價差：逢高分批賣

如果進場是為了賺一波就跑，陳重銘認為，目前大盤處在高檔盤整，並不穩定，「你可以分批慢慢賣，」他以大盤前波高點45,000點至46,000點當作天花板觀察，「只要指數達到這個區間，就可以分批獲利了結，將資金收回，等待下一次市場回檔再進場。」

陳重銘說，每上漲一段就調節部分部位，把獲利逐步放入口袋，既能降低風險，也不會因全部賣光而錯失後續漲幅。



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