美伊和解！日股狂飆逾3000點破紀錄　台指期暴漲1560點

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）
記者陳瑩欣／綜合報導
美國總統川普宣布，美國與伊朗已達成結束戰爭協議，帶動全球市場風險情緒大幅回升。台北時間15日上午8點40分左右，日經225指數狂飆逾3088.77點，衝破6萬9千點改寫紀錄，韓股同步大漲逾5.62%，國際油價則急殺約5%。台指期開盤暴漲1560點，衝上45777點。
根據《CNBC》報導，美股期貨週日晚間率先跳漲，道瓊期貨上漲342點、漲幅0.7%，標普500期貨上漲0.9%，那斯達克100期貨則大漲1.4%，市場反映美伊衝突降溫後，投資人風險偏好明顯回升。
亞太股市週一早盤全面走強，韓國Kospi指數開盤大漲逾4%，隨後漲幅擴大至逾5%，小型股Kosdaq也同步走高。日本股市買氣更為強勁，日經225指數盤中一度飆漲逾2800點，改寫歷史新高，東證指數也勁揚逾2%。
川普稍早在社群平台表示，與伊朗的協議「現在已完成」。巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫也指出，雙方將於週五在瑞士舉行正式簽署儀式，代表美伊軍事行動有望全面終止。
此外，川普也宣布授權重新開放全球關鍵能源航道荷莫茲海峽，並結束對伊朗的海上封鎖。消息一出，市場對原油供應中斷的疑慮迅速降溫，美國原油價格週日重挫近5%。
市場人士指出，美伊和解不僅降低中東地緣政治風險，也讓資金重新回流股市等風險性資產。不過，本週投資人仍將關注美國房市、零售銷售數據，以及聯準會利率決策。根據CME FedWatch工具，市場預期聯準會本次會議維持利率不變的機率超過98%。
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