美伊停火震撼超級央行周！ 華爾街升息押注大轉彎

美伊和平協議趕在「超級央行周」前夕發布，雖然雙方尚未正式簽約，但市場已搶先押注利率政策轉向。華爾街交易員對聯準會12月升息1碼的預期，已從上周約80%快速降至約60%，美債價格同步走揚，殖利率全線下滑。

SpaceX一發行「全球第6大市值」 財報曝光！胡采蘋卻搖頭了

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX完成史上最大規模IPO，12日正式在美股掛牌上市，引發全球投資人矚目。不過，財經網美胡采蘋卻直言，SpaceX一發行便擠進全球第六大市值，並非大眾所期待的「21世紀宇宙大開發計畫」，而是馬斯克為了繼續留在AI賽場上，拚死拚活拿下的續命券。

美國擬更嚴格執行「排中條款」 台灣供應鏈廠享轉單效益

美國國防部日前公布「1260H」清單，儘管大陸商務部最新回應表達強烈不滿，但美國更嚴格執行「排中條款」勢在必行，台灣可望獲轉單的電池儲能相關廠商包括立凱電（5227）、台塑（1301）、電池模組廠新普（6121）、AES-KY（6781）等，將進一步擴大海外市場規模及市占率。

美伊停火金價止跌彈2%！ 華爾街敲碗「和平協議簽了才算」

美國與伊朗達成初步和平協議，市場對中東戰火升溫的憂慮降溫，油價急殺、美元走弱，也讓先前承壓的黃金價格止跌反彈。現貨金價15日一度上漲2%，站上每盎司4300美元，觸及6月9日以來高點，不過華爾街分析師提醒，協議尚未正式簽署，投資人仍不敢完全買單。

金控雙雄變飆股！富邦金、國泰金漲逾4% 13家前5月獲利翻倍

13家金控自結5月稅後獲利出爐，台股投資收益挹注下，富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控前5月調整獲利都超過去年，今（15）日股價開走高漲幅擴大4%，凱基金（2883）、中信金（2891）漲幅超過3%，元大金（2885）、台新新光金（2887）漲幅逾2%。

SpaceX利多鈍化！6台廠一度翻黑 ETF飆股重摔近8%

全球最大IPO案Space X掛牌前話題不斷，一度掀起太空衛星相關題材狂飆，不過在Space X順利掛牌後概念股利多鈍化，今（15）日包括昇達科（3491）、啟碁（6285）、敬鵬（2355）、燿華（2367）、信錦（1582）、華通（2313）等6飆股盤中一度翻黑，前一個交易日暴漲逾11%的第一金太空衛星（00910）亦跌7.97%，股價迅速修正。

高股息ETF噴發 小資族「月加薪6000元」攻略

高股息ETF漲翻天，荷包有限的小資族五味雜陳，因為賺到了價差，股價卻變貴了，如果現在開始存股，本金要準備多少？根據最新配息公告，不敗教主提出經典「鐵三角」組合，用平均9.8％的殖利率回推，小資族準備約74萬元本金，能為自己月月加薪6,000元。

台股狂漲1269點衝破45K 台積電漲55元至2365

美股4大指數全面收漲，台股今（15日）以44447.87點開出，指數大漲278.83點，漲幅0.63％。隨後進一步大漲1269.67點至45438.71點。

高股息ETF賺3年股息該下車？ 不敗教主教戰2劇本

原本為了長期安穩領息而存股高股息ETF，眼見今年股價一路衝高，存股族賺進大筆價差，甚至漲到3年份的股息都入袋，面對高股息ETF存股變飆股，來到歷史高檔，投資人正糾結該續抱還是落袋為安？不敗教主陳重銘解析，答案不在市場，而是回歸投資人身上，「先想清楚當初買進的目的，再決定下一步怎麼走。」

美伊和解！日股狂飆逾3000點破紀錄 台指期暴漲1560點

美國總統川普宣布，美國與伊朗已達成結束戰爭協議，帶動全球市場風險情緒大幅回升。台北時間15日上午8點40分左右，日經225指數狂飆逾3088.77點，衝破6萬9千點改寫紀錄，韓股同步大漲逾5%，國際油價則急殺約5%。台指期開盤暴漲1560點，衝上45777點。