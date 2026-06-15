高股息ETF噴發　小資族「月加薪6000元」攻略

▲小資族透過0056、00878、00919鐵三角組合，每月為自己加薪6,000元。



圖文／鏡週刊

高股息ETF漲翻天，荷包有限的小資族五味雜陳，因為賺到了價差，股價卻變貴了，如果現在開始存股，本金要準備多少？根據最新配息公告，不敗教主提出經典「鐵三角」組合，用平均9.8％的殖利率回推，小資族準備約74萬元本金，能為自己月月加薪6,000元。

陳重銘認為，不需要去追逐配息率忽高忽低的ETF標的，選擇老字號的0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息）最穩健，小資族想要每月有感加薪，可將這3檔季配ETF巧妙搭配月月配，成為經典鐵三角組合。

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以3檔最新公告配息來看，00919（群益台灣精選高息）配發1元，年化配息率13％，0056（元大高股息）在4月份公告配息1元，以目前50元計算年化配息率為8％，00878（國泰永續高股息）在5月份配息0.66元，以目前股價32元計算年化配息率為8.25％，3檔取平均殖利率為9.8％。

小資族目標月領息6,000元，也就是年領息72,000元，以3檔平均殖利率9.8％計算，小資族準備的本金總共是72,000÷9.8％＝73.5萬元

再採用「3等分配置法」，讓本金73.5萬元各自投入3檔高股息ETF，得出每檔買進資金為24萬5,000元，以0056股價50元計算，可買進5張（4.9張），00878股價32元左右，可買進8張（7.6張），00919股價30元、可買進8張（8.16張）。

小資族只要存到：5張0056、8張00878、8張00919，總共21張高股息ETF，就能完美收工，月月有感加薪6,000元。

陳重銘解釋，3檔ETF可組成「季配月月領」（0056在1、4、7、10月；00878在2、5、8、11月；00919在3、6、9、12月），更重要的是，3檔的指數邏輯互補，可分散風險。

0056是「預測未來」，它是預測未來1年殖利率最高的股票，有前瞻性，能抓到即將爆發的潛力股。

00878是「統計過去」，它是統計過去3年的殖利率，求的是穩定，成分股多為長線績優生。

00919是「眼見為憑」，它是評估當下的配息實力，能抓到當下最強的配息股。



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