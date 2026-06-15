台股狂漲1269點衝破45K　台積電漲55元至2365

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（15日）以44447.87點開出，指數大漲278.83點，漲幅0.63％。隨後進一步大漲1269.67點至45438.71點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到2360元，漲幅2.16％，隨後上漲55元至2365；鴻海（2317）上漲10.5元至271元；聯發科（2454）上漲175元至4355元；廣達（2382）上漲9.5元來到381.5元；長榮（2603）上漲2元至230元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲353.51點或0.7％，收在51202.26點；標準普爾500指數上漲37.16點或0.5％，收7431.46點；那斯達克指數上漲79.18點或0.31％，收在25888.84點；費城半導體指數上漲200.03點或1.52％，收13371.47點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51202.26 ▲353.51 ▲0.7% S&P500 7431.46 ▲37.16 ▲0.5% NASDAQ 25888.84 ▲79.18 ▲0.31% 費城半導體指數 13371.47 ▲200.03 ▲1.52%

資料來源：證交所