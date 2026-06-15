SpaceX一發行「全球第6大市值」　財報曝光！胡采蘋卻搖頭了

▲SpaceX掛牌市值突破2.1兆美元，躍居全球第六大。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX完成史上最大規模IPO，12日正式在美股掛牌上市，引發全球投資人矚目。不過，財經網美胡采蘋卻直言，SpaceX一發行便擠進全球第六大市值，並非大眾所期待的「21世紀宇宙大開發計畫」，而是馬斯克為了繼續留在AI賽場上，拚死拚活拿下的續命券。

AI狂燒77億美元！招股書洩端倪：馬斯克少打一個零？

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胡采蘋指出，SpaceX在發行前已歷經30幾輪融資，在今年二月合併馬斯克旗下的xAI後，公司價值已堆疊至1.25兆美元，這一次IPO必須發到這個金額以上。

然而，檢視第一季財報，SpaceX營收為47億美元，主要由低軌衛星賺進32億美元、可回收火箭營收6億美元，以及xAI的8億美元。她對此驚呼，「招股書出來的那天我看完財報，第一個反應就是，馬斯克你有沒有少打一個零？」

從支出面來看，更能看出馬斯克急需資金的窘境。SpaceX第一季的資本支出中，火箭花掉10億美元、低軌衛星13億美元，但AI支出竟然高達77億美元。胡采蘋直言，「根本就是因為AI太花錢，才需要IPO圈錢。你根本不是買了什麼宇宙開發大夢想，你是去幫馬斯克的算力競賽簽支票。」

▲SpaceX公司領導階層員工和嘉賓，慶祝SpaceX首次公開發行。（圖／路透）

胡采蘋：SpaceX成馬斯克巨型小金庫

胡采蘋分析，面對科技巨頭的AI軍火競賽，馬斯克正面臨巨大的「心理恐懼」。亞馬遜與臉書年營收分別高達7000多億與2000億美元，但特斯拉去年營收僅948億美元，且在中國電動車的痛打之下，淨利只剩38億美元。雖然SpaceX此次僅發行新股融資750億美元，但上市的更重要意義，在於讓SpaceX擁有了供參考的市值，以後能自由發新股、發債、貸款，正式成為馬斯克的「小金庫」。

儘管馬斯克被視為超級天才，但xAI第一季8億美元的營收，對比微軟、谷歌等巨頭雲端業務動輒200至400億美元的表現，差距甚遠；甚至對比對手OpenAI的57億美元、Anthropic預估第二季的109億美元，胡采蘋不禁嘲諷，「這已經不是財報少打一個零，是少打兩個零了。」